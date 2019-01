Břeclav /FOTOGALERIE/ - Třetí letošní jižanské derby skončilo tak, jak mnozí předpokládali. Vedoucí Hodonín překvapení nepřipustil a od začátku kontroloval hru. Slušně zaplněný zimní stadion čítající okolo jedenácti stovek diváků mohl sledovat, jak Hodonín už v první třetině potvrdil svou převahu a zbytek utkání si pohlídal. Došlo i na bitku fanoušků.

V zápase bylo vidět hlavně Martina Špoka. Hodonínský forvard se blýskl čtyřmi góly. Čisté konto brankáři Peksovi pokazil čestným úspěchem až ve třetí třetině Popolanský.

„Utkání jsme vůbec nezvládli. Kluci neplnili to, co jsme si řekli. Nedokázali navázat na předchozí derby, kdy jsme drželi Hodonín zkrátka. Do všech soubojů jsme od začátku chodili s obrovským respektem, tudíž jsme je nemohly vyhrávat. Všude jsme byli pozdě,“ lamentoval domácí trenér Michal Konečný.

Škrty přes rozpočet mu udělala už sedmá minuta utkání. Nejprve překonal Chvátala po Juráskově nahrávce lehkým obloučkem Kocák a za necelou minutu prošel kolem mantinelu k břeclavské brance Špok a po ledě zasunul puk k tyči. Naštvaného Chvátala v té chvíli nahradil v břeclavské brance Filip Barus a dlouho vzdoroval nájezdům Drtičů.

Přesilovky nevyužili

Rozhodujícím momentem utkání byla druhá polovina prvního dějství. V té se na trestnou lavici postupně odebrali Polesný, Špok a Kocák, ale Lvi se šancí zdramatizovat utkání naložili bídně.

„Na Břeclav jsme se slušně připravili. Šli výsledkově nahoru. V kabině jsme si něco řekli, protože nám poslední utkání nevyšlo. Teď jsme rychle odskočili, a přestože jsme hráli hodně v oslabení, dokázali jsme to ubránit. To rozhodlo,“ těšilo trenéra Hodonína Libora Žilku.

Podobně to viděl i domácí kouč. „Máme v utkání tři dvojnásobné přesilovky a my v nich skoro nevystřelíme. Tak vyhrát nemůžeme,“ poukázal ne špatnou hru v přesilovce Konečný.

Do druhé části domácí ve snaze udělat něco s utkáním promíchali útoky. Efekt to však mělo mizivý. Když už se dostali k brance, vychytal domácí střelce Peksa. Na něm si vylámali zuby ve velkých šancích i Vlašic a Beneš.

Pak ale rozhodčí začal vylučovat domácí, čímž jejich nápor utlumil. Definitivní kudlu do zad zabodl Lvům ve 37. minutě v přesilovce Špok.

Málo platné bylo to, že chvíli předtím gólman Barus chytil Kocákovi trestné střílení.

Martin Špok byl při chuti a vedení 3:0 mu nestačilo. Ve 45. minutě skryl svou střelu za obránce a obstřelil i Barusův beton. V tom momentě Hodonín povolil, pustil na led i čtvrtý útok. Břeclav toho okamžitě využila, když v přesilovce upravil na 1:4 Popolanský. Ten zezadu obkroužil branku a zasunul puk k tyči.

Bitka fanoušků

Na ledě pak vypukly vášně, ne však takové jako v hledišti. Pod domácí tribunou se strhla bitka potom, co někteří fanoušci hostů přišli na domácí tribunu. Na ledě bylo o něco klidněji, o jediný boxerský střet se postaral domácí Beneš a hostující Peš. Sudí však jejich výměnu názorů rychle ukončili a poslali je na trestnou lavici.

Destrukci břeclavského týmu dokonal únikem ve vlastním oslabení svou čtvrtou brankou Špok a v 56. minutě uzavřel skóre na konečných 1:6 Jurásek.

„Sice jsme byli hodně často venku, ale to bylo za fauly. V kabině jsme si řekli, abychom nediskutovali s rozhodčím. To kluci splnili. Vyzdvihnout musím hlavně Martina Špoka a jistě zachytal i Marek Peksa. S výsledkem i s předvedenou hrou musím být spokojený,“ komentoval výkon hostí Žilka.

„Hráli jsme strašně naivně. Otevřeli jsme to. S Hodonínem se nedá hrát otevřený hokej nahoru dolů, když mají o mnoho kvalitnější hráče než my a dávají tolik branek. Kluci toho mají plné kecky, v posledních šesti dnech odehráli tři utkání. Pauza nám přijde rozhodně vhod. Musíme na to zapomenout,“ dodal Konečný.

HC Lvi Břeclav – SHK Hodonín 1:6



Třetiny: 0:2, 0:1, 1:3

Branky a nahrávky: 48. Popolanský – 7. Kocák (Jurásek, Peš), 7. Špok (Pokorný), 37. Špok (Rehuš, Sajdl), 45. Špok (Sajdl, Miklík), 54. Špok (Rehuš), 56. Jurásek (Nesrsta)

Vyloučení: 9:11, navíc Peš 10 min. Využití: 1:1 V oslabení: 0:1

Diváků: 1100. Poměr střel: 37:42

HC Lvi Břeclav: Chvátal (od 7. Barus F.) – Dlapa, Dora (A), Latner, Novák, Směřička, Nekoranec, Lysoň – Beneš, Kurial (A), O. Bartoš – Papp, Barus M. ©, Popolanský – Truhlář, Bolfík, Zháňal,Vlašic

SHK Hodonín: Peksa – Okuliar, Pokorný ©, Miklík, Komárek, Skočovský, Polesný, Svoboda – Peš, Jurásek (A), Kocák, Špok, Kuba, Sajdl, Tomi, Fiedler, Hoza (A), Nesrsta