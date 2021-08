Loňská sezona byla kvůli covidu hodně atypická, což se výrazně dotklo i Čajanové. Ta na začátku sezony nastupovala v dorostenecké extralize společně s chlapci v dresu Vsetína a zároveň v první lize žen v celku HC Lvi Břeclav. Po ukončení domácích soutěží se pak přesunula do Švédska, kde si nakonec s týmem Brynäs zahrála finále místní elitní ženské soutěže.

Osmnáctiletá Čajanová by se však měla vráti domů, protože ji čeká na jaře maturita. „Máme příslib, že by měla Sára pokračovat u nás. Ale ještě se to asi bude řešit,“ uvedl Milan Zoubek, vedoucí ženského družstva z Břeclavi.

Pro dokreslení toho, jak důležitou hráčkou Sára Čajanová je, připomeňme její statistiky z loňské sezony. Ve dvou prvoligových zápasech si připsala čtyři branky a osm asistencí…

Další angažmá Čajanové se nejspíš dořeší až po světovém šampionátu v kanadském Calgary, které začíná už v pátek, kdy se český tým utká s Dánskem. V základní skupině se Češky utkají ještě s Maďarskem, Japonskem a Německem.