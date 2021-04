„Za juniorku jsem skoro nic neodehrál, stoplo se to. Je to škoda, mohl jsem mít víc zápasů," říká Dobša, který nakonec vyjma play-off odehrál za muže v Chance lize 18 zápasů, v nichž si připsal dvě asistence. Se svou první sezonou byl nakonec docela spokojený, byť stále čeká na svůj premiérový prvoligový gól.

V základní části skončili přerovští hokejisté na třetím místě a ve čtvrtfinále narazili na šestou Porubu. Nakonec však další pokračovaní skončilo pro Zubry velice rychle. S Ostravany prohráli 0:4 na zápasy, a sezona tak pro ně skončila. „Že vypadneme tak rychle, to jsme nečekali, i když Poruba byla kvalitní soupeř. Řekl bych, že nás srazil první zápas, kdy jsme dostali gól před koncem při naší přesilovce“, myslí si Dobša.

V Přerově je devatenáctiletý útočník spokojený. "Všichni spolu vycházíme, mladí i starší,“ kvituje atmosféru v kabině Zubrů. Přišel sem už ve třinácti letech do osmé třídy, aby poté jako druhoročák v mladším dorostu odešel do Mladé Boleslavi. Zde strávil dvě úspěšné sezony a dokonce se představil na reprezentačním srazu U16. V roce 2018 se do Přerova vrátil. V témže roce přišel z Břeclavi za svým bratrem i mladší z Dobšů, Denis. Ten byl v letošní sezoně členem deváté třídy, dva starty si stihl před zastavením sezony připsat také v dorostenecké extralize.

Nyní se už David Dobša soustředí na novou sezonu. Po krátkém volnu se má na konci dubna hlásit trenérům k letní přípravě. Jeho nejbližší plán je jasný. „Určitě bych se chtěl udržet v přerovském áčku,“ hlásí odhodlaně.

JANA VALIŠOVÁ