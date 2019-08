V poslední extraligové sezoně se mohl nesmazatelně zapsat do historie českého hokeje. Stačilo jediné, s Brnem vyhrát třetí titul v řadě, což se po rozdělení České republiky a Slovenska v roce 1993 podařilo jen Vsetínu ještě v minulém století. „Narazili jsme na soupeře, který v momentální chvíli byl o kousek lepší. Nevyšlo to,“ zavzpomínal Hruška na semifinálovou sérii s Libercem, kterému Kometa podlehla 2:4 na zápasy, čímž její sen o hattricku zhasl.

Souboj s Bílými Tygry o postup do boje o Masarykův pohár navíc Hruškovi pořádně zhořkl. Hned v prvním duelu si totiž vykloubil rameno. Ještě se sice vrátil a zasáhl do pátého zápasu, jenže to nešlo. „Je to sice jen fráze, ale prostě pravdivá. Když se na hru pouze koukáte, tělo vás svrbí, chcete pomoct, jenomže není jak,“ líčil Hruška, který do hry kolegům ani nekecal. „Takové rady dědy porady jsou o ničem. Kluci věděli, co mají dělat,“ doplnil.

S ramenem nakonec musel na operaci, po které následovalo zotavování. „Šest týdnů jsem nosil ortézu, nějakou dobu trvalo, než se ruka rozhýbala a mohl jsem s ní něco dělat,“ sdělil brněnský útočník.

Měsíc a půl si s ortézou na ruce zvykal na jiný styl spaní. „Nikdy předtím jsem nespal na zádech, když jsem se to naučil a rameno je dobré, stejně spím na zádech,“ usmíval se Hruška po nové zkušenosti.

Módní doplněk na ruce mu pozměnil i plán na dovolenou. „Samozřejmě blbě, ale na druhou stranu lepší než kdyby se to stalo úplně v sezoně,“ našel pozitivum. „Takhle jsem přišel o letní srandu, koupání v moři a golf,“ zmínil Hruška.

Místo toho se dal na turistiku. „Což jsem předtím moc nepraktikoval. Vždy jsme jeli k vodě a užívali si především klid. Ale aspoň jsme si prošli různá města,“ pravil.

Tím, že podstatný čas zotavování schoval do přestávky mezi sezonami, se relativně brzo zapojil do příprav na nový ročník. „Trochu se mi zkrátila individuální část, ale něco jsem natrénoval,“ řekl.

Na společnou část přípravy na ledě se už hlásil společně s ostatními. „Všechno se vyvíjí, jak má. Postupuji v od začátku nastavených mezích,“ pochvaloval si Hruška, který ještě není připravený, aby zasáhl do zápasu. „S ramenem se cítím dobře, ale stále nechodím moc do soubojů, což je hlavní,“ prozradil třiatřicetiletý forvard, kterého čeká už desátá sezona v dresu áčka Komety a také překonávání dalších milníků v historii.

Jan Hruška a jeho milníky v Kometě:

Doposud odehrál za Kometu Jan Hruška ve všech soutěžích 475 zápasů, což ho aktuálně řadí na sedmou pozici v nejvíc odehraných duelů v historii brněnského klubu. Pokud odehraje v nové sezoně všech 52 utkání v základní části, posune se na čtvrtou příčku před Otu Železného.

V počtu nasbíraných bodů mu náleží patnácté místo s 238 body. Na desátého Františka Ševčíka ztrácí 45 bodů.

Co se týče vstřelených gólů, se 109 přesnými zásahy se řadí na devatenáctou pozici v historii nejlepších kanonýrů brněnského klubu.

Naopak se 129 asistencemi se už vyhřívá na desáté příčce. Aby se posunul na šesté místo, potřebuje nasbírat devatenáct gólových nahrávek.