Když svítilo ve 24. minutě na světelné tabuli skóre 5:2, zdálo se, že břeclavští hokejisté mají dobře našlápnuto k vítězství. Jenže Hodonín se nevzdal a nevídanou sérií osmi vstřelených branek v řadě dokázal zápas dokonale otočit.

V závěru zápasu pak ještě diváky zaujala potyčka, po které sudí poslali do sprch domácího hrajícího trenéra Fipa Hrbatého a na straně SHKM Petra Peše.

Hodonínské hokejisty čeká už dnes od 17 hodin na domácím ledě exhibiční duel s extraligovou Olomoucí, do něhož nastoupí s několika zvučnými posilami v čele s držitelem Stanley Cupu Michalem Kempným.

HC Lvi Břeclav – SHKM Hodonín 5:10 (3:2, 2:6, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. Garčic (Hrbatý), 16. Lenkovič (Just, Garčic), 19. Hrbatý, 22. Lokaj (Čápek), 24. Lokaj (Nešpor) - 12. Borot (Matuškovič, Konečný), 16. Vaškovič (Peš, Sajdl), 25. Mikéska, 28. Peš, 32. Mikéska (Venclík, Dufek), 32. Vaškovič (Polesný), 35. Sajdl (Peš, Vaškovič), 36. Polesný (Mikéska), 41. Dufek (Charvát), 48. Vaškovič (Sajdl). Rozhodčí: Maťašovský, Slavka - Čaněk, Kučera. Vyloučení: 3:3, navíc Hrbatý (BRE) 5+OK, Peš (HOM) 5+OK. Využití: 0:2. Střely: 23:38. Diváci: 99.

Břeclav: Michálek (28. Bartek) - Rutkovský, Just, Dora, Chlubna, Papp (C), Čápek, Sedláček, Lenkovič, Lokaj, Garčic, Hrbatý, Svoboda, Zajíček, Juránek, Nešpor. Trenér Filip Hrbatý.

Hodonín: Luner (31. Zollpriester) - Vyrůbalík, Crlík, Mikéska, Polesný, Weber, Sedlák - Venclík, Dufek, Charvát - Peš, Sajdl, Vaškovič - Borot, Konečný, Matuškovič. Trenér Michal Kuba.