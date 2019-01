Břeclav /ROZHOVOR/ - Pro některé fanoušky je nejpříjemnějším překvapením letošního roku v sestavě břeclavských hokejistů. Mladý břeclavský útočník Radek Zháňal si letos na nedostatek příležitostí stěžovat nemůže.

Hokejista HC Břeclav Radek Zháňal. | Foto: DENÍK/Martin Daneš

Využívají ho jak trenéři u áčka i béčka Břeclavi, navíc měl vyřízeny ještě střídavé starty k juniorům sousedního Hodonína. Před Vánocemi stihl odehrát celkem devětadvacet zápasů, takovou vytížeností se žádný jiný hokejista Břeclavi pochlubit nemůže.



Jsi jeden z břeclavských talentů ročníku 1992. Několik let jsi hrál po boku dvojčat Bartošových. Letos se však vaše cesty rozešly. Jak si zvykáš na nové spoluhráče?

Je pravda, že jsem třeba se Ctiborem Bartošem hrál víc než čtyři roky v jedné lajně. Uměli jsme si nahrát naslepo a podobně, ale změna je život a nejde hrát celý kariéru po boku jednoho hráče. Myslím, že si dokážu zvyknout na všechny hráče. Například být v útoku se Štěpánem Hrůzou je pro mě obrovská zkušenost.

Věřil jsi na začátku letní přípravy, že se prosadíš do kádru A-týmu Lvů nebo jsi měl nabídky z jiných klubů?

Ještě před začátkem sezony jsem měl do Vánoc domluveny střídavé starty do hodonínské juniorky, ale trenéři břeclavského áčka si mě stáhli už o měsíc a půl dříve. Jsem za to samozřejmě vděčný a každý zápas se snažím odehrát na sto procent.

Jak ses cítil letos v hodonínské juniorce? Jakou roli jsi v týmu měl?

Cítil jsem se dobře, bylo tam hodně bývalých spoluhráčů z Břeclavi. Hrávali jsme tam v podstatě v jedné pětce, všichni tři spoluhráči z Břeclavi společně. Byl tam se mnou ještě Lukáš Konečný a Lukáš Bolfík. Trenéři s námi byli víceméně spokojeni, žádné problémy tam nebyly. Byla tam dobrá parta kluků a jsem rád za tu část sezóny strávenou u Drtičů.

V A-týmu Lvů jsi zatím kvůli startům za Hodonín odehrál jen deset utkání, na svém kontě máš ale šest bodů.

Zvykám si na mužský hokej a každý bod je pro mě důležitý, zvedá mi to sebevědomí. Ale nejde mi jen o osobní body, jde o celý tým a pro ten se snažím dělat co nejvíc.

Diváci oceňují především tvůj buldočí styl hokeje. Chválí tvou aktivní hru a napadání i trenéři?

Ano, právě proto si myslím, že mě tam břeclavští trenéři nasazují. Pro tu mou dravost a vůli. Se svou výškou a dosavadními malými zkušenostmi s mužským hokejem to jinak hrát ani nejde.

Na ledě se často objevuješ v jednom útoku s Lukášem Bolfíkem, kterého znáš odmalička. Vyhovujete si na ledě i mimo něj?

Určitě, je to můj velmi dobrý kamarád a spoluhráč. Jsem rád, že nás trenéři dávají často společně do jednoho útoku. My se jim snažíme oplácet dobrými výkony na ledě.

Týmu se v poslední době moc nedaří. Často prohráváte třeba jen o gól. Nálada v kabině asi není ideální, že?

Nálada určitě není taková, jaká by měla být. Jsou tu problémy, kterým já jako mladík moc nerozumím a nechci je ani rozebírat. Ale věřím, že po Novém roce se problémy vyřeší, semkneme se a tým bude šlapat jako dříve.

Co dělá Radek Zháňal, když zrovna nehraje hokej?

Na prvním místě je škola. Nebo by to tak alespoň mělo být. Jinak si se spoluhráči občas večer po tréninku chodíme zahrát poker nebo si jenom tak někam sednout. Na nějaké velké akce není přes sezonu čas ani pomyšlení, protože máme v podstatě pořád zápasy nebo tréninky. A také věnuji svůj volný čas přítelkyni.

A otázka na konec. Jaký vánoční dárek jsi dostal pod stromeček? Došlo i na něco sportovního?

Hokejové dárky jsem letos nedostal. Nakoupil jsem si dárky většinou sám, šlo hlavně o oblečení. Tento rok jsem totiž nebyl moc hodný.