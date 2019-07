Nataša A. žije v Brně, letos oslaví 30. narozeniny a nemá stálého partnera. Nezávazný sex byl ještě do nedávna pravidelnou součástí jejího života. „Měla jsem sex s mnoha muži i ženami. Většinou to vyplynulo ze situace, potkali jsme se v baru nebo na party a pak jsme spolu odešli domů. Tím to pro mě skončilo, už jsme se nikdy neviděli,“ říká mladá žena.

Podobné zkušenosti se sexem na jednu noc má více než polovina Čechů a Češek, kteří se zapojili do ankety Deníku. Nejaktivnější v navazování nezávazných vztahů jsou muži a ženy od 30 do 39 let. Celkem 67 procent z nich řeklo, že někdy nezávazný sex vyzkoušelo.