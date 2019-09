Jejímu synovi bude 18, až jí bude 35 let. Narodil se jí totiž v 17 letech. Dnes jsou malému Matějovi teprve tři roky, ale jeho maminka Petra M. z Českých Budějovic má za sebou už mnoho náročných týdnů a měsíců. V době, kdy studovala na gymnáziu, nijak nevyčnívala. Nechtěné prvenství ve třídě ale získala. Tím, že po kratičké známosti se stejně starým Tomášem otěhotněla.

„Byl to šok. Svět se mi otočil vzhůru nohama. Nevěděla jsem, co mám dělat. Rodiče se zlobili, ale podrželi nás. Řekli, že potrat nepřipadá v úvahu a že mi pomůžou. S dítětem i se školou,“ vzpomíná Petra na krušné začátky svého mladistvého mateřství. Dneska mladá rodinka bydlí u Petřiných prarodičů, kteří s výchovou malého Tomáška také vydatně pomáhají. „Nejvíc mi pomáhá babička. Díky ní jsem nakonec zvládla i maturitu. Nejdřív se zlobila. Dnes jsme rádi, že Matěje máme. Dělá nám radost,“ říká mladá maminka, která si zkrátila bezstarostné mládí.

Těžké začátky

Jaké to je, stát se matkou v šestnácti letech, moc dobře ví Tereza Wölfli Polanská z Jihlavy. S přítelem chodila rok a půl, když zjistila, že je těhotná. „Měli jsme se moc rádi a prostě se to stalo. Bylo to tak na hraně, kdy se ještě dalo jít na potrat. Ale můj táta řekl, že to zvládneme. Ani doktor mi tento zákrok nedoporučoval,“ řekla dnes devětadvacetiletá máma dvou synů, které od sebe dělí jedenáct let.

Když už se pomalu s nezvyklou situací sžívala, přišla další rána. Tehdejší přítel ji po dvou měsících opustil. Do porodu se tedy musela vyrovnat i tím, že dítě bude vyrůstat bez táty. „Bylo mu osmnáct. Kdyby si mě vzal, mohlo se tím spoustu věcí vyřešit. Takto byla synovým poručníkem moje mamka a oficiálně se o něj starala ona. Samozřejmě jsem ale byla na mateřské já, musela jsem přerušit studium na střední škole,“ doplnila Wölfli Polanská. Když syn povyrostl, vrátila se ke studiu, po škole začala pracovat, v jejím životě se objevil nový muž. Ten má shodou okolností dnes už třináctiletého syna.

„Víte, manžel měl pro změnu o čtrnáct let starší partnerku. Syn se jim narodil, když jemu bylo 24 a jí 38. Spolu máme dvouletého Olivera. Když se zpětně ohlédnu a zhodnotím to, tak si nemyslím, že bych něco udělala jinak nebo špatně,“ uzavírá sympatická maminka, do které byste neřekli, že má syna v pubertě.