Rozhlasový režisér Karel Weinlich byl ženatý jedenáctkrát. K tomu snad ani není třeba cokoli dodávat. Jeho nejkratší manželství trvalo pouhých 14 dní, nejdelší dvacet let. V jednom případě si vzal bývalou ženu i podruhé.

„Moje první manželka pocházela z pražské milionářské rodiny, žili jsme spolu těsně před znárodňováním, dostal jsem do jejich rezidence na Smíchově. A nám mladým tam bylo předem, jakousi ústní dohodou, jasně vymezeno: Toto je váš prostor, kam my nevstupujeme, pokud nás nepozvete. Tohle je náš prostor, kam nevstupujete, pokud vás nepozveme my. Respektovaly to obě dvě strany a výborně to fungovalo,“ vzpomínal v jednom rozhovoru.

„Moje druhé manželství bylo velice nesourodé, žena byla o deset let starší než já, její rodiče žili na Moravě, skoro jsem se s nimi nepotkal. Jedna z mých dívek byla zase tanečnice, částečně Romka, a já jí jednou v postelovém hormonálním rauši z lehkovážnosti slíbil manželství. Ona se ho pak opravdu dožadovala a ohlásila nás u jejích rodičů na námluvy. Upekli husu a já jim vysvětloval, že je to nesmysl. Nakonec jsem si ji vzal, ale bylo to od začátku úplně špatně,“ řekl.

Miroslav Plzák

Známý psychiatr, sexuolog a scenárista Miroslav Plzák byl také proslulý milovník. Mimo svá dvě manželství měl ještě tři další dlouhodobé vztahy se slavnými herečkami. Nejkrásnější filmová herečka 60. let Olga Schoberová byla jednou z jeho prvních lásek. Potom se zbláznil do krásné Marie Drahokoupilové, kterou přebral spisovateli Pavlu Kohoutovi.

Jeho posledním románkem s herečkou byl vztah s Helgou Čočkovou, seriálovou dcerou doktora Štrosmajera z Nemocnice na kraji města. Přestože o Miroslavu Plzákovi kolují zvěsti, že byl ženatý pětkrát, oženil se „jen“ dvakrát a rozvedl se jednou. První manželka se jmenovala Eliška a poznali se v pražské bohnické léčebně, kde pracovala jako sociální pracovnice. Druhou manželkou byla o 24 let mladší prodavačka Ema.

Kevin Costner

Americký herec a bouřlivák Kevin Costner je otcem sedmi dětí. Jeho první manželství s bývalou spolužačkou Cindy Silvou, které trvalo trvalo od roku 1978 do roku 1994 sice skončilo rozvodem, ale pár má spolu tři děti (dcery Anne Clayton, Lily McCall a syna Joe Tedricka). Costner je také otcem nemanželského syna Liama, kterého má z krátkého vztahu s dědičkou týmu amerického fotbalu Pittsburgh Steelers Bridget Rooney. Costnerovou manželkou je v současnosti modelka Christine Baumgartner, kterou si vzal v září roku 2004. Pár má spolu tři dcery - Cayden Wyatt, Hayes Logan a Grace Avery.

Poněkud pikantní je, že začínal jako komparzista v lehce erotických filmech, kde měl možnost odhalit své mužné tělo. Mezi jeho milenky údajně patřila prý i manželka bývalého francouzského prezidenta, modelka Carla Bruni - Sarkozy. „Sex a golf jsou jediné věci, které opravdu zaručují zábavu, a to i v případě, že člověk o nich nemá ani ponětí,“ prohlásil v jednom rozhovoru.

Charlie Sheen

Americký herec a vyhlášený sukničkář Charlie Sheen byl kupodivu ženatý jen třikrát. První svatbu měl s herečkou Donnou Peele v roce 1996. Jejich manželství ovšem trvalo jen krátce, důvodem rozvodu byla informace o tom, že Sheen byl klientem agentury, která zajišťovala služby luxusních prostitutek. V roce 2002 si Sheen vzal hereckou kolegyni Denise Richards, se kterou má dvojčata. Rok po jejich narození ovšem herečka požádala o rozvod. Naposledy se herec ženil v roce 2008, kdy se jeho vyvolenou stala Brooke Mueller, která hercovi porodila dva syny. Ani třetí manželství ovšem nevydrželo, Charlie manželku několikrát napadl, pár se rozvedl v roce 2011. Se spolužačkou ze střední školy má Sheen ještě starší dceru a díky ní i vnouče.

Hercovo lože ovšem vystřídala hezká řádka dalších žen, bulvár dokonce hovoří o pěti tisících. Byla mezi nimi i herečka Winona Ryder, manželka Johna Travolty Kelly Preston, kterou prý při hádce dokonce postřelil, a celá řádka pornohereček. V roce 2015 přiznal, že je HIV pozitivní.

Mick Jagger

První milenecký vztah frontmana kapely The Rolling Stones byl s anglickou modelkou a herečkou Chrissie Shrimpton. Po rozchodu s ní chodil od roku 1966 se zpěvačkou Marianne Faitfull, prvního dítěte (dcery Karis) se dočkal v roce 1970 avšak už se svou novou láskou zpěvačkou Marshou Hunt. Z prvního manželství s modelkou Biancou má dceru Jade. Po rozvodu s ní žil s americkou modelkou a herečkou Jerry Hall, s níž má dvě dcery (Georgii May a Elizabeth) a dva syny (Jamese Leroye a Gabriela Lukea).

Jagger se rozhodl k rozchodu kvůli dalšímu vztahu s brazilskou modelkou Lucianou Gimenez, se kterou má syna Lucase Maurice. Po ukončení tohoto vztahu chodil od roku 2001 s módní návrhářkou L'Wren Scott, která však v roce 2014 spáchala sebevraždu. V současnosti žije 75letý Jagger s baletkou Melanií Hamrick, se kterou má syna Deverauxe. Stal se tak osminásobným otcem.

Jack Nicholson

Je vyhlášeným hollywoodským proutníkem, dopočítat se počtu jeho dětí vůbec není snadné. Stejně tak milenek, kterými se ovšem nikdy netajil. Dokonce o sobě jednou prohlásil, že „je rozhodně lepší, když se o mně říká, že jsem sexuchtivý a perverzní, než kdyby se o mě trousilo, že jsem nudný“. Ale popořadě. V roce 1962 si Nicholson vzal herečku Sandru Knight, ale o pět let později se s ní kvůli svým milostným avantýrám rozešel. Oblíbil si Mimi Machu, krásnou brunetku, která s ním hrála v roce 1968 ve filmu Head.

Po několika výstřelcích se usadil a šestnáct let žil ve vztahu s herečkou Anjelicou Houston, se kterou se rozešel na konci 80. let. Poté se dal herec dohromady s herečkou Rebeccou Broussard, matkou jeho dětí Lorraine a Raymonda. Mezi Nicholsonovy milenky patřily třeba modelky Naomi Campbell či Kate Moss. Herec má celkem sedm manželských a několik dalších nemanželských dětí.

Mel Gibson

Americký herec Mel Gibson zřejmě opravdu ví, po čem ženy touží. Má devět potomků, které zplodil se třemi různými ženami. Hned sedm jich má s bývalou manželkou Robyn Denise Moore, a to Hannah, Edwarda, Christiana, Williama, Louise, Mila a Thomase. Dceru Luciu má s ruskou zpěvačkou a pianistkou Oksanou Grigorievou. Ani jejich vztah však nevydržel víc než několik měsíců, Oksana ho odvinila z domácího násilí a Mel na čas putoval i do vazby. Nejmladšího syna Larse má 63letý Gibson se současnou partnerkou, 28letou scénáristkou Rosalindou Ross. Jak dlouho mu vztah vydrží?

Robert De Niro

Americký herec Robert De Niro je otcem šesti dětí. Syna Raphaela má s bývalou manželkou, herečkou Diahnne Abbott, také adoptoval její dceru Dranu. Z krátkého vztahu s modelkou Toukie Smith má dvojčata Juliana Henryho a Aarona Kendricka, ty jim ovšem porodila náhradní matka. Pak si vzal herečku Grace Hightower, se kterou má syna Elliota a dceru Helen Grace. Robert de Niro s ní vydržel dvacet let a vypadalo to, že bude na stará kolena sekat dobrotu, vždyť je mu už pětasedmdesát. Loni v listopadu ale zažádal o rozvod a podle magazínu People spolu pár delší dobu nežije.