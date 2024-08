Obžaloba kladla manželům za vinu porušení stavebních předpisů, zejména chybějící stavební povolení. „Udělali vše, co v té situaci měli udělat. Poptali odbornou firmu. Samozřejmě pokud by dospěla k závěru, že je potřeba stavbu zbourat a postavit novou, zajisté by sdělila, že je k tomu potřeba stavební povolení. Případně by si to sama vyřídila, což je velmi obvyklé ve stavebnictví," sdělila soudkyně Mária Petrovková.

Podle obhájce je hlavní příčinou tragédie nedostatečné odborné jednání zhotovitele, které bylo navíc umocněno absencí ochranných prostředků. „Ukázalo se, že odborník odborníkem nebyl," řekla Petrovková o obžalovaném Petrovi P.

Manželům je smrti pracovníka líto. „Při výběru jsme se zaměřili na finance," sdělila u soudu majitelka domu k volbě zhotovitele.

Zatímco jiná firma, kterou manželé kontaktovali, by poškozenou zeď strhla dolů a znovu vystavěla za 350 tisíc korun, Petr P. nabídl manželům její opravu za padesát tisíc. „Já jsem tomu nerozuměl, proto jsem se obrátil na odborníka. Ten mi sdělil, že to je banalita. Zeď opraví a vydrží to dalších padesát let," uvedl majitel domu.

Manželé se z tragické události poučili a svůj dům už opravili. „Na všechno jsem chtěl papír. Bez nich už nic," doplnil majitel domu.