Před deseti lety obžalovaný s iniciálami O. D. mámil ze svých obětí peníze pod hrozbami násilí, nezastavil se ani před zastrašováním rodin. Hotovost chtěl muž z České republiky, žijící momentálně v Bratislavě, na neexistující projekt ve Venezuele. Po několika soudních jednáních mu v týdnu Krajský soud v Brně udělil trest v podobě pětileté podmínky.

„Musíš si půjčit peníze, jinak si mě nepřej, bude zle. Máš rodinu, nevíš, čeho jsem schopný."

Břeclavanka, kterou měl obžalovaný před deseti lety jako jednu ze tří obětí vydírat, mu postupně dala tři miliony korun. „Musíš si půjčit peníze, jinak si mě nepřej, bude zle. Máš rodinu, nevíš, čeho jsem schopný,“ četla soudkyně z výpovědi poškozené ženy. Ta podle svých slov měla s mužem intimní vztah.

Nátlak podle obžaloby vyvrcholil v roce 2015, kdy otěhotněla. „Pokud si dítě nenecháš vzít, vymlátím ho z tebe,“ zaznělo z výpovědi. Poškozená nakonec pod nátlakem podstoupila umělou interrupci.

Podle soudkyně Lenky Králíkové ale poškozená neposkytla dostatečné důkazy, aby soud přesvědčila o vině obžalovaného.

„Nalezli jsme tolik rozporů a nekonkrétních, opakujících se, ano, on to dělal pořád, že není možné vyslovit závěr,“ sdělila soudkyně. Zároveň dodala, že podle znaleckého posudku žena věděla, co dělá.

Obžalovaný se podle soudu ale dopustil vydírání ve stádiu pokusu u dvou dalších osob. Od prvního muže požadoval na svůj imaginární projet ve Venezuele tři miliony, a když mu je odmítl dát, volal mu a chodil k němu domů. „Dej si pozor. Máš manželku a dítě,“ měl mu vyhrožovat.

Svou oběť nakonec s několika dalšími lidmi obklíčil na parkovišti. Přestože se vlivem výhrůžek tento poškozený nakonec zdravotně zhroutil, peníze muži nedal. Dalšímu poškozenému současný Bratislavan hrozil pro změnu pobodáním, ani ten mu ale nezaplatil.