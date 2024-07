Případ těžkého zranění devětadvacetiletého muže v Lednici šetří břeclavští kriminalisté. Mladý muž koncem června procházel obcí, když se dostal do zorného pole dvou mladíků, kteří na zahradě rodinného domu manipulovali se vzduchovkou. Oba devětadvacetiletí muži si podvečerní čas krátili střílením na dopravní značky „Stop“ a „Přechod pro chodce“ poblíž kruhového objezdu.

„Jejich nebezpečné jednání nezůstalo bez následků a jedna ze střel skončila v zádech nic netušícího kolem procházejícího muže. Ten uslyšel výstřel, ucítil bolest pod lopatkou a zjistil, že krvácí, proto se nechal převést do břeclavské nemocnice,“ uvedla mluvčí policistů Petra Ledabylová.

Nebezpečná zábava v lednici. Dopravní značka, na kterou mladíci stříleli Lékaři zraněnému museli operativně vyjmout tři fragmenty střely, které mu poškodily plíci. Policisté ihned začali pátrat po neznámém střelci a následně zadrželi dva místní muže.

Střelec je obviněný ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví. Obvinění kriminalisté po provedené domovní prohlídce pak ještě rozšířili o přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s psychotropními látkami a jedy.

„Doma měl totiž zásobu marihuany, kterou vypěstoval. Soudce rozhodl o vazebním stíhání obviněného. Druhý zadržený muž si vyslechl obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu pomoc k těžkému ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví,“ dodala mluvčí Ledabylová.

Podle slov mluvčí hrozí střelci, který nebyl pod vlivem drog, až deset let vězení. „Ráže zbraně byla čtyři a půl milimetru. Taková zbraň je docela průrazná, rychlost střely může mít až 380 metrů za sekundu. Je to tedy už více profesionální zbraň,“ upřesnila Ledabylová. Na tuto vzduchovku však není zapotřeba zbrojního průkazu a může ji zakoupit osoba starší osmnácti let.