Zlomeninu nadočnicového oblouku, tříštivé zlomeniny nosních kůstek, rozdrcení skloviny zubů horní čelisti a tržné rány měl utrpět mladík, kterého před mikulovským hudebním barem údajně zbili tři zhruba stejně staří agresoři. Událostí, jež se odehrála 19. února loňského roku, se zabývá břeclavský okresní soud. Na lavici obžalovaných stanula jedna žena a dva muži, z nichž jeden je synem mikulovské starostky Jitky Sobotkové.

Trojice mladých lidí je obžalovaná z výtržnictví a úmyslného ublížení na zdraví. Přelíčení započalo ve čtvrtek, v pátek soudkyně Helena Slunská předvolala svědky.

Útok podle svědků souvisel s týden starou událostí, ke které mělo dojít mezi poškozeným a sestřenicí jednoho z obžalovaných. „Měli jsme spolu mít poměr, ale já si to nepamatuji. Vzpomínám si, že jsem tehdy přišla do podniku, pozdravila, a pak už mám okno. Probudila jsem se až ráno u poškozeného doma,“ sdělila soudu mladá žena s tím, že o události její bratranec věděl.

Vyprávěla, že v kuřárně baru, před kterým mělo dojít ke zbití, nejprve s poškozeným hovořila o tom, co se o pár dní dříve odehrálo. „Řekl mi, že jsme spolu odešli, a že jsem se nebránila,“ pokračovala dívka. Ta před přáteli zároveň vyslovila domněnku, že jí tehdy někdo něco mohl nasypat do pití. Poškozený se nechal slyšet, že právě s touto poznámkou se do něj před barem dvojice mladíků pustila.