O jeho úmrtí informovali ochotníci na oficiálním profilu na sociální síti Facebook. „Mirek byl můj strýc a v divadle působil dlouhá léta, především jako zručný zhotovitel všech kulis a rekvizit. Pokud hrál v představeních, tak to sice byly malé vedlejší role, ale vždy s láskou a nadšením. Byl přátelský a milý ke všem kolem sebe. Vždy s námi jezdil na přehlídky do Vysokého nad Jizerou, a tamní diváci už čekali až se objeví Miroslav Vašíček s koštýřem a burčákem. Často jim k tomu ještě zazpíval naše krásné písničky a za tuto jeho bezprostřednost ho lidé kolem milovali,“ zavzpomínal na svého strýce pro Deník Rovnost člen souboru Jiří Janda.

Ve věku šestasedmdesáti let zemřel v sobotu 18. září dlouholetý člen boleradického Divadelního spolku bratří Mrštíků Miroslav Vašíček.

