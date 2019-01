Břeclav, Vídeň /FOTOGALERIE, AUDIO/ - Nu–emo–rocková skupina postoupila do semifinále mezinárodní soutěže rockových skupin. Svým výkonem okouzlila diváky i porotu

Velkého mezinárodního úspěchu dosáhla břeclavská kapela Final Fiction ve čtvrtfinále soutěže rockových kapel ve Vídni. V konkurenci dalších desíti kapel vybojovali břeclavští rockeři druhé místo a postoupili do velkého semifinále.

„Původně se jedná o rakouskou soutěž kapel. Ve čtvrtfinále se ale na základě diváckých nominací přidávají kapely z Česka, Polska, Slovenska, Maďarska, Chorvatska a dokonce i z Itálie. Tak jsme se do soutěže, ve které se objevilo více než tisíc kapel, dostali i my,“ řekl kytarista Zdeněk Potočník alias Synapse5.

Beznadějně vyprodaný klub Szene pro šest set diváků při čtvrtfinále soutěže International Live Award praskal ve švech. Břeclavské hudební naděje přijelo povzbudit asi třicet fanoušků. „Organizovali jsme autobus, který se nakonec zmenšil na trošku menší výpravu. Proto jsme měli oproti rakouským kapelám obrovskou nevýhodu. Postup ale nezávisel jen na hlasování diváků, ale i na názoru poroty. Díky úspěchu u ní jsme nakonec získali druhé místo,“ prozradil Potočník.

Každá kapela na své vystoupení dostala půlhodinu. Břeclavští Final Fiction vystupovali až úplně poslední, těsně před půlnocí a před vyhlášením výsledků. Přesto se jim podařilo diváky i porotu zaujmout.

„Ohlas byl obrovský, všichni nás tam dost vychvalovali. To nám docela dodalo sebevědomí, že jsme tam udělali trošku díru do světa,“ usmíval se spokojeně kytarista.

Pouť mezinárodní soutěží pro muzikanty tedy nekončí. Další vystoupení je čeká ve proslulé vídeňské aréně Gasometer. „Je hala pro pět tisíc lidí, kde vystupují ty největší světové kapely. Už podle fotek, atmosféry a úrovně celé soutěže to bude velký zážitek jak pro nás, tak pro fanoušky, kteří s námi pojedou. Asi bych to každému přál zažít. Bude to hodně ve velkém,“ těší se Potočník.

V jednom ze čtyř semifinále, které se uskuteční v sobotu třetího dubna, čeká na Final Fiction devět soupeřů. Motivace uspět je obrovská. „Deset postupujících do finále už dostane peněžní odměny od tisíc eur nahoru. Vítěz získá sto tisíc eur, nějaké věcné ceny a účast na obrovských evropských festivalech. Ceny jsou i v evropském měřítku dost výrazné,“ uznal Potočník.

I kdyby v semifinále, do kterého se v International Live Award probojovali už loni, neuspěli, spokojení mohou být už dnes. „Je to nejprestižnější soutěž pro rockové kapely, která se ve střední Evropě pořádá. Ukázali jsme se vídeňským divákům a navázali další kontakty s lidmi ze zahraničí,“ pochvaloval si muzikant.

Pro stále ještě mladou kapelu to není první úspěch, připsala si i dvě vítězství v českých soutěžích. A také se může pyšnit titulem Objev roku 2009 na festivalu Rockshock.

Kapelu Final Fiction, která vznikla již v červnu 2004, tvoří čtveřice mladých lidí z Břeclavi: kytarista Zdeněk Potočník alias Synapse5, baskytarista Tomáš Vágner alias Kebab, bubeník Honza Nádvorník alias Dworis a zpěvačka Veronika Kovalová alias Freya. Žánrově sami sebe řadí ke stylu nu-emo-rock, který proslavili především američtí Evanescence.

PETR KLUSKA