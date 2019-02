Hustopeče - Pouhých devět vystupujících skupin a sólistů se představilo na letošním 17. ročníku oblastního kola Dětské Porty v Hustopečích. Mladí interpreti folku, country a příbuzných žánrů se sjeli do Hustopečí bojovat o postup do celorepublikového finále. To se uskuteční 1. – 3. února v Praze.

Skupina Žaluzie z Březí. | Foto: DENÍK/Zbyněk Háder

Všichni vystupující se nejprve předvedli porotě v soutěžní části Porty. Přestože byla letošní účast zřejmě nejslabší v celé dlouhé historii této soutěže, byla porota i pořadatelé spokojeni s kvalitou soutěže. Svědčí o tom i fakt, že do večerního Galakoncertu byli nominováni všichni soutěžící.



„Všechna vystoupení, která tu zazněla, byla na vysoké úrovni a nám se líbila,“ hodnotila úroveň vystupujících předsedkyně poroty Jana Strouhalová. „Určitě mají všichni v Praze šanci uspět. Bude jenom záležet na tom, jak s tou šancí naloží,“ dodala. Porota, ve které ještě zasedly Hana Potměšilová a Margita Uhýrková, poslala do pražského finále celkem sedm interpretů. Nejvíce se dařilo muzikantům ze ZUŠ ve Velkých Bílovicích. Do Prahy se podívají obě jejich skupiny Dárečci a Žaluzie i dvojice Honza Míchal a Lukáš Melichar.



Dalšími postupujícími jsou břeclavská skupina Nechce se nám, dívčí trio Klak z Březí a Michal Dornai z Brna. „Byla jsem tu poprvé a vůbec jsem nevěděla, co od toho mám čekat. Ale hrozně mě to tu bavilo. Já bych bez hudby nemohla být. Nevydržela bych to,“ svěřila se nám patnáctiletá Jana Furchová z Velkých Němčic, která porotu nadchla svým velmi zralým projevem. I ona nebude v pražském finále chybět. Jana tak jenom potvrdila myšlenky hlavního pořadatele Boříka Švásty z hustopečského Domu dětí a mládeže Pavučina. „Já si myslím, že jakákoliv aktivita, kterou ty děcka dělají je dobrá. Ať zpívají, hrají na hudební nástroj nebo chodí do keramiky. To je jedno. Hlavně ať něco dělají,“ řekl Švásta.

Přes nadšené kritiky interpretů z řad porotců, vyvolává malá účast na Portě otázky o jejím dalším osudu. „Už se těšíme na osmnáctou Portu a doufáme, že vznikne nějaká nová generace, která ten sál znovu naplní,“ tlumí pochybnosti Bořík Švásta.