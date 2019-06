Mikulov - Letní scéna divadla Bolka Polívky letos v létě zavítá do Mikulova. Ve třech představeních na místním amfitétru předvedou své nejlepší hry jako Srnky nebo Šašek a syn. Stane se tak vždy večer v osm hodin od středy desátého července do soboty třináctého července.

Herec Bolek Polívka. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

„Mám radost, že se letos poprvé letní scéna stěhuje také mimo naše domovské Brno do Mikulova a v srpnu do Slavkova. První dva večery budou patřit představení Šašek a syn, v němž se spolu na jevišti potkávají Bolek a Vladimír Polívkovi. Následovat bude bláznivá komedie Srnky vyprávějící o skupince outsiderů s kuriózními osudy. Skvěle je ztvárňují Josef Polášek, Pavel Šimčík a Roman Blumaier. S Letní scénou v Mikulově se rozloučíme s hereckým duetem Chantal Poullain a Martina Krause Šest tanečních hodin v šesti týdnech,“ shrnuje chystané hry do Mikulova ředitel Divadla Bolka Polívky Ondřej Chalupský.