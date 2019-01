HORNÍ VĚSTONICE - VHorních Věstonicích se vtěchto dnech zabydlel štáb České televize. Režisér Zelenka tam totiž natáčí povídkový televizní film, jehož hlavním aktérem je známý herec Miroslav Donutil.

Soubor povídek se vztahuje ktématu víno a vinaři. Filmaři se chystají natáčet také vPavlově. Miroslav Donutil bude tedy na Moravě až do patnáctého září. Film, který na Břeclavsku vtěchto dnech vzniká, budou moci diváci vidět vtelevizi den před Štědrým večerem.

„V první povídce, kterou natáčíme právě teď, hraji docenta zPrahy, který přijede se svojí mladou ženou za jejími rodiči. Problém je vtom, že jsou stejně staří jako on. Tím vznikne radostný konflikt. V druhé povídce, která se jmenuje Cyklostezka, hraji osamělého vinaře, který mezi vinicemi provozuje svůj milovaný sport. Nejvíce ho na tom ale zajímají krásné ženy, které jezdí kolem něho na kolech. Třetí povídka, pod názvem Indiánské víno, vypráví příběh vinaře, kteří má existenční problémy. Se svým sousedem přijde na spásnou myšlenku, že by mohl prodávat něco, včem by bylo víno jen jako základ. Jde o takový reklamní trik, který přitáhne nejdříve ženy, potom muže a nakonec i zvířata,“ popsal své role vpovídkovém filmu Miroslav Donutil.