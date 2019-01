Mikulov - Žádná pop-music, žádný mainstream, žádné kolotoče. Prostě festival v krásném koutě České republiky na pomezí se Slovenskem a Rakouskem, festival, kde nikdo nikoho neušlape. To je Festival nepopulární hudby Eurotrialog, který letos rozezní Mikulov už po sedmnácté.

Festival Eurotrialog - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Ševčík

Hlavní místem dění bude jako obvykle amfiteátr. Novinkou je druhá plnohodnotná scéna ve velkostanu.

program

pátek

15:00 Dietrichštejnská hrobka

Josef Klíč – Requiem za Magora

18:00 amfiteátr – stan

Už jsme doma – extra večer k 30 letům – Už jsme doma hrají FPB, Dunajská vlna, Kuzmich Orchestra, U nás v garáži, Petr Váša, Z davu, Kabaret dr. Caligariho, Děti kapitána Morgana, Schrödingerova kočka, Tornado Lue (SK)



sobota

13:30 synagoga

Stravinsky's Wed­ding Dance (A)

15:00 amfiteátr – stan

Metronome Blues (Nový Zéland)

Nylon Jail, Republic of Two, Kieslowski, Lakuna, Vložte kočku, La Gitana (Izrael), Mucha, Fru Fru, Yasinski (Bělorusko), Konvrzek, Kulturní úderka, Gerda Blank, Kontrolla, Rudovous, Ex Extempore/Vel­koměsto

Festival zpestří i doprovodné akce na zajímavých místech Mikulova. „Stále se snažíme především o to, abychom byli příjemným festivalem v krásném místě malebného vinařského kraje, který spojuje hudbu různých národností. A uspokojili zejména ty hudební fanoušky, kteří svou alternativu nehledají v estrádách televizních stanic," uvedl dramaturg Eurotrialogu Romek Hanzlík

Festival si pochvalují i hudebníci: „Mikulov? Tam je rozkoš hrát," řekl třeba Miroslav Wanek z Už jsme doma. Eurotrialog je podle něj příznačný tím, že člověk může jít na cokoli, i když to nezná, a v devětadevadesáti procentech se nezklame.

Právě Už jsme doma bude věnovaný celý páteční večer. Skupina v amfiteátru oslaví třicet let trvání. K tomu si vybrali jako hosty například znovuobnovený Dunaj, Tornado Lue či Petra Vášu. V sobotu pak budou převažovat umělci nastupující generace.

Festival nekomerční hudby se uskuteční 28. a 29. srpna. Vstupné na oba dva dny stojí v předprodeji 480 korun, na jeden den 350. Na místě pak 580, respektive 450 korun.