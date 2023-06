/FOTO, VIDEO/ V ruce ji má každý dennodenně. A to od chvíle, kdy jako malé dítě začne vědomě ovládat prsty a nesmělými pokusy protahovat první čáry po papíru, zdech i podlahách. Koho? Přece obyčejnou tužku. Jejímu vzniku a vývoji věnují kurátoři valtické galerie Korek novou výstavu. Nazvali ji Hardtmuthova cerussa a jiné čáry a slavnostně ji otevřeli vernisáží za doprovodu tónů violy di gamba v podání rakouského umělce Christopha Urbanetze v pátek vpodvečer.

Ve valtické galerii Korek je k vidění unikátní výstava soch a mechanických historických tužek ze soukromé sbírky Györgye Szabóa. | Video: Deník/Iva Haghofer

Originální a v mnohém netradiční výstava soch a mechanických historických tužek ze sbírky maďarského sochaře a sběratele Györgye Szabóa má pro Valtice a okolní lichtenštejnskou komponovanou krajinu ještě jeden vyšší význam. Odkazuje totiž na jméno vynálezce a knížecího architekta Josepha Hardtmutha. Zakladatel světově známé firmy KOH-I-NOOR stojí za řadou staveb v Lednicko-valtickém areálu jakými jsou zámeček Belveder, Randez-vous, Pohansko, zámeček Lány nebo lednický Minaret.

Hardtmuthova cerussa a jiné čáry. Galerie Korek připomíná vznik tužky

„Jde vlastně o jakousi výstavu dvou elementů díky jednomu člověku. György je jednak vášnivým sběratelem, jednak úžasným sochařem, který se více jak pět dekád věnuje volné tvorbě. Především plastice. Jeho oblíbeným materiálem je bronz,“ představila na úvod výtvarnice a galeristka Veronika Remak s tím, že psaní různými druhy per si lidé v galerii dokonce mohou i vyzkoušet.

Hardtmuth tužku nevymysle

Kurátorem výstavy je Daniel Lyčka, historik věnující se období působení rodu Lichtenštejnů a především knížete Jana I. Josefa na jihu Moravy. „Pravdou je, že Hardtmuth tužku nevymyslel, nicméně přišel na způsob, snad již v roce 1790, jak vyrobit kvalitní, a zároveň finančně dostupné grafitové tyčinky do dřevěných pouzder z jalovce viržinského. Následné povolení k výrobě tužek získal roku 1804,“ sdělil v dřívějších prostorách patřících lichtenštejnské gardě Lyčka.

ZAJÍMAVOSTI VÝSTAVY

- Černá tuš patentovaná v roce 1808. Jejím úkolem bylo nahradit drahou tuš čínskou.

- Pružná psací tabule z roku 1811 a neapolská žluť používaná jako levnější náhražka při malbě na sklo či porcelán.

- Návštěvníci se dozvědí také to, co se stalo odrazovým můstkem k tomu, aby potomci Josepha Hardtmutha výrobu přesunuli z hlavního města císařství Vídně do jihočeských Českých Budějovic.

- K vidění bude i jeden z prvních originálních dobových prodejních katalogů.

- Kromě firmy KOH-I-NOOR výstava představuje i konkurenční společnost FABER-CASTELL, jež vznikla v roce 1761 v městečku Stein u německého Norimberku. Právě její reklamní logo vyobrazuje souboj dvou rytířů držících místo dřevců tužky. Ten vítězící se zeleným dřevcem za FABER-CASTELL poráží rytíře se zlomeným žlutým dřevcem firmy KOH-I-NOOR.

- Výstava má být pečlivě vybraným průřezem s důrazem na období 1850–1940.

Všechny vystavované exponáty zapůjčil Valtickým sochař a sběratel Szabó. „Jak sám přiznal, jeho fascinace nejen mechanickou tužkou započala v době, kdy sám začal vyučovat krasopis. Během svých hodin se snažil žáky nejen naučit daný styl kaligrafie, ale skrze samotné předměty jim zároveň přiblížit vybranou dobu předminulého století. A tak začal obcházet v Budapešti a dalších městech bleší trhy. Dnes jeho sbírky čítají přes deset tisíc kusů exponátů,“ překvapil Lyčka a dodal, že výstava potrvá až do 23. července.