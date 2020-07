Jindy by v létě jezdila z festivalu na festival. I letos si chce Nina Králová užít koncerty oblíbených kapel na některé z akcí, vstupenky ale ještě koupené nemá. „Nechci dávat peníze za něco, co by se mohlo zrušit. Takže počkám, jestli ještě budou volné lístky třeba tři dny předem a pak si je koupím,“ řekla žena.

Podobně nyní smýšlí mnoho lidí. To, že vstupenky si někteří návštěvníci koncertů pořizují až na poslední chvíli, vnímají i pořadatelé festivalů na jihu Moravy. Nakonec jich navzdory očekáváním v době koronavirové bude v kraji několik.

Již od středy je v Brně v plném proudu festival Letokruh, od organizátorů Majálesu. „Festival je rozdělen do čtyř oddělených dnů. Každý patří jinému žánru,“ uvedl organizátor Michal Šamánek.

Lidé si užijí koncerty Marka Ztraceného, Richarda Krajča či skupin No Name a Mirai. Lístky jsou stále k mání. „Většinu lístků jsme prodali online, prodej je dle našich očekávání. Na místě jich budou k dispozici jen desítky,“ doplnila mluvčí akce Karolína Křenková.

Nabitý hvězdami bude rovněž srpnový festival TrutnOFF BrnoON vycházející z legendární akce ve východních Čechách. Jako jediné omezení vidí jeho pořadatelé kapacitu návštěvníků dle vládních nařízení.

To další plánovaný brněnský festival, Summer Arena, pořadatelé dva týdny před začátkem zrušili. Důvodem podle jejich vyhlášení byl malý zájem lidí o lístky, kvůli obavám z nákazy. „Co se dá dělat, moc mě to mrzí. Každý den jsem koukala, jak se lístky prodávají, a je pravda, že se lidem moc na koncerty nechce,“ okomentovala informaci na sociálních sítích jedna z možných návštěvnic akce Kateřina Soldánová.

Již v plném proudu je Hudební festival Znojmo. Pokračuje až do konce příštího týdne. „S ohledem na to, že jsou omezení do tisíce návštěvníků, se nás tolik netýkají. Nakonec jsme nemuseli posouvat nebo rušit termíny, fungujeme tedy v plné verzi,“ komentoval prezident festivalu Jiří Ludvík.

Přesto si i ve Znojmě všimli, že návštěvníci letos s nákupem lístků váhají. „Lidé se sháněním lístků podle mých zkušeností vyčkávají. Akce se nám daří vyprodat, ale lidé s jejich nákupem čekají často až na poslední chvíli před zahájením koncertu,“ sdělil Ludvík.

Pořadatelé hudebního festival Rockové školy v Bučovicích naopak doufají, že vstupenky vyprodají kvůli omezené kapacitě již v předprodeji. Ještě v květnu přitom nebylo jisté, jestli se bude akce vůbec konat, mírně navíc prořídl seznam účinkujících. „Už před zahájením festivalu ale na stejném místě organizujeme koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem a Vlasty Redla s kapelou. Bude to jediné jejich společné vystoupení v letošním roce na jižní Moravě,“ zmínil pořadatel David Ševčík.

Martina Kunertová se chystá na akci přijet až z Mohelnice na Olomoucku. „Bude to paráda. Přeji, ať se jim s přípravou daří. Přijedeme příští pátek,“ komentovala.

Letní hudební festivaly na jižní Moravě



- Brněnský Letokruh: ještě v pátek a sobotu, stadion Za Lužánkami, Brno, vstupenky jsou stále k mání, hlavní hvězdy: Mirai, No Name

- TrutnOFF BrnoON: 21. až 23. srpen, areál Na Střelnici v brněnských Pisárkách, vstupenky jsou stále k mání, hlavní hvězdy: J.A.R., Bára Poláková, Plastic People of the Universe

- Hudební festival Znojmo: do 26. července, různá místa, vstupenky stále k mání, hlavní hvězdy: Vzech Ensemble Baroque

- Rockové školy: od 25. července, areál u základních škol v Bučovicích, lístky stále k mání, hlavní hvězdy: David Koller, Zoči voči

- Festival Boskovice: 28. až 30. srpen, různá místa, lístky k stále k mání, hlavní hvězdy: Květy, Mucha