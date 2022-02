Lékaři nakonec diagnózu upřesnili na neuroendokrinní tumor na slinivce. „Nicméně pořád šlo o vážnou situaci. Chodil jsem do lesa, který miluji a přemýšlel, co musím rychle dokončit a dodělat, protože nemoc asi půjde velice rychle,“ přiblížil zpěvák.

Kromě nejbližších a rodiny v těch chvílích přemýšlel také o kapele a muzice, kterou tvoří. „Myslel jsem na to, abych stihl dodělat rozpracované písničky na nové album, protože jsem chtěl, aby po mě něco zůstalo,“ pokračoval Pacal s tím, že jeho operace dopadla dobře a on se těší, že je opět v pořádku a zdravý.

Klip natáčeli kluci z kapely na Brněnsku. Režie se opět ujal Radim Věžník, který stojí i za předešlými videi Vzpomínám nebo za hitem Já tě znám s Evou Burešovou. „Když jsme natáčeli, zrovna nasněžilo. Režisér trval na tom, abychom točili i s dronem. Vznikly tak úžasné záběry, jak Radim prochází sám lesem, utíká pryč. Vše se mu zpětně promítá, pak se však vrací s vyčištěnou hlavou, vše vidí z druhé strany a pochopí, že zase není až tak zle,“ vysvětluje kytarista Svatopluk Hřebačka.

Nelehké období však kapela překonala s nadhledem. „Vím, že Radim chtěl tehdy utéct pryč, být sám od všech, nechtěl ani chápat věci, co se kolem něj dějí, měl pocit, že okolí mu ani nerozumí. Všechna proticovidová nařízení, volby, očkování. A on chtěl být jen a jen sám. Dnes jsem pyšný na to, jak to Radim zvládl a doslova se obětoval i pro kapelu. Na léto jsme měli domluvené turné s Xindlem X a nechtěli jsme ho zklamat. Radimův stav se po operaci měnil ze dne na den. Dodnes si pamatuji, jak jsme jeli na první koncert, a on se nadopoval obrovským množstvím prášků a čokolády, aby sebral veškerou svoji energii a vstoupil na pódium. Nikdo nic nepoznal, ale následně se z toho týden dostával, protože jeho tělo na to ještě nebylo připravené,” vzpomínal Hřebačka.

I.V.M., tedy In Vino Musica, tak nyní pracují na nové desce. Její název bude Exit 41. „Postupně jsme písničky skládali asi tři roky. Zhruba dvě tři jsou takové pomalejší a zamyšlenější. Ovšem doplňují je ty veselé, pozitivní, rychlejší a popovější. Ještě před létem bychom chtěli natočit a vypustit do světa nějakou typicky letní taneční písničku. Jsme domluvení s Xindlem X, že nám k ní napíše text. Myslím, že se posluchači mají na co těšit,“ naznačil tajemně kytarista.

Postupně se klukům z kapely také plní koncertní kalendář. „Pokud nic covid nezmaří, jistých už máme asi sedm koncertů. Rádi bychom jich odehráli tak dvanáct, to je ideální. Tak uvidíme,“ usmíval se Hřebačka.