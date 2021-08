Sobotní dění v okolí kostela svatého Vavřince a protější radnice už rozmary počasí tolik netrápily. Příchozí tak mohli vyzkoušet několik druhů piva, odrůd vína či něco jiného na pití či k snědku. Večer si mohli poslechnout texty a hudbu formace Bartleby a po zhruba hodinové pauze velice živou a k tanci vybízející kapelu Circus Problem z Ostravy i se dvěma hudebníky ze sousedních Dolních Bojanovic.

Jubilejní dvacáté Svatovavřinecké slavnosti i s omezeními pokračují také v neděli a pondělí. To se samozřejmě dotkne i dopravy v historickém centru města. „Masarykovo náměstí bude uzavřeno v termínu do 10. srpna do 12 hodin. Část ulice Národní třída od křižovatky k radnici pak bude uzavřena do 9. srpna do 12 hodin,“ doplnila ve zprávě mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.