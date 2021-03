Známý zpěvák, moderátor, vypravěč a vinař Jožka Šmukař.Zdroj: osobní archiv

Jožka Šmukař, lidový zpěvák

Jet na koncert a mít v diáři třeba pět dnů po sobě po dvou koncertech, někdy tři koncerty, když bylo MDŽ, tak jsme to počítali na řízky, protože všude nás hostili, všude nás vítali, to bylo třeba 26 řízků za březen, to znamená 26 koncertů. Takže zvládnout to hlasově, aby si vůbec na to člověk zvykl, tak se taky musel na to náležitě připravit. To nebylo jenom: Holaj, duša, pekla není. Prostě člověk na sobě musel trošku makat. Honza byl pedant.

Zdroj: ČT/Swing po Slovácku aneb Moravanka Jana Slabáka