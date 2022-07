Zdroj: Youtube

Dvouhodinový koncert dávkoval divákům postupně jak světoznámé, tak novější skladby z tehdy nejnovějšího alba Rolling Stones. „Koncert pomalu vrcholil se Sympathy For The Devil, kdy se vše zalilo červenými světly, Paint It, Black a Jumping Jack Flash. Fanoušci na skladby reagovali, to jo, ale celou dobu se zdáli být spíš ohromení a zírali na všechno, co se kolem nich dělo. Na přídavek v podobě skladby Brown Sugar je poté Stones nenechali dlouho čekat,“ napsala po zářivé show ve své recenzi Zuzana Macháčková.

Před pěti lety dobyli Brno také známí američtí hudebníci z kapely Kiss, kteří se na jihu Moravy objevili poprvé. Hned příští neděli se lidé mohou těšit na koncert populárního zpěváka Stinga, jenž své hity zahraje v zahradě slavkovského zámku. Dlouho odkládaný koncert však nebude jeho jedinou českou zastávkou, v říjnu plánuje koncert také v pražské O2 aréně.

Sting oslní Slavkov, v říjnu navštíví i Prahu

Sedmdesátiletý někdejší frontman kapely The Police dosud prodal přes sto milionů desek a získal sedmnáct prestižních ocenění Grammy. Ve Slavkově představí koncertní program s názvem My Songs. Zahrnuje jeho nejpopulárnější písně od Message in a Bottle a Roxanne přes Fields of Gold až po Shape of My Heart. Některé hity hudebník uvádí v lehce upravených aranžmá.

Vstupenky pořídili fanoušci od patnácti set do dvou a půl tisíce korun, nyní je však koncert beznadějně vyprodaný. „Kvalitně ozvučit pražskou O2 arénu může být docela oříšek, proto byl pro mě koncert ve Slavkově u Brna jistější volbou,“ zamyslel se třeba fanoušek Vladan Heča, kterému se vstupenky povedlo ulovit včas.

Světoznámým hitem nazvaným Celebration oslaví už v pátek večer výročí dvou set let od narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela americká kapela Kool & the Gang. Zpěváci vystoupí jako součást probíhajícího Festivalu Mendel, k jehož programu patří právě dvoudenní hudební program pod širým nebem.

Kool & the Gang zahrají na brněnském Mendlově náměstí od sedmi hodin večer, vstupné je zdarma. „Protože je festival poctou Gregoru Johannu Mendelovi, napadlo nás, že právě hit Celebration symbolizuje oslavu. Jsme rádi, že se podařilo najít v evropském programu kapely volný termín, a můžeme její koncert nabídnout jako jeden z vrcholů akce,“ uvedl manažer hudební části události Josef Buchta.