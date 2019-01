Břeclav - Melchiorem v Probuzení jara, Mikolášem v Markétě Lazarové, Erlandem v Baladě o lásce a teď dokonce i králem Oidipem. Nejen tím je v současné době sedmadvacetiletý rodák z Břeclavi Jiří Mach na prknech Městského divadla v Brně.

Jiří Mach - Probuzení jara. | Foto: Jef Kratochvil

Tam hraje už čtvrtou sezónu a nově zajíždí i do Prahy, kde účinkuje v obnoveném muzikálu Jesus Christ Superstar v Karlíně jako apoštol Petr. „Je stále těžké získávat dobré role. Vždy si je musím obhájit. Sice jich mám dost, ale je to také o důvěře režiséra,“ přiznává s úsměvem bývalý člen Břeclavanu, který stále jezdí do Břeclavi nejen za rodiči, ale také za svými kamarády ze souboru.

Jestli má raději činohru nebo muzikál, je podle něj těžké říct. „Jsem kovaný spíš v tancování a zpívání. Ale hraní se i člověk učí za pochodu, takže mě hodí do vody a já plavu,“ přiznává s tím, že Břeclavan či gymnaziální soubory Regina a Polyfonia mu daly dobrou průpravu.

„Nejvíce jsem se samozřejmě naučil na Janáčkově akademii múzických umění. Občas to bylo hodně těžké. Ale možná jsem se tam dostal i díky mým aktivitám v Břeclavi,“ zamýšlí se tatínek dvou dětí, který je prý také moc rád, když je může i přes velké pracovní nasazení uložit večer do postýlek.

Jak uvádí, film nebo seriály ho zatím nelákají. „Na žádném konkurzu jsem ještě nebyl. Možná to zkusím, až budu potřebovat více peněz. Zatím mě to ale neláká. V Brně mám rodinu,“ dodává. Do Prahy by se ale za prací nestěhoval. Srdeční záležitostí je podle jeho slov pro něj Brno, kde jsou mu kolegové už téměř rodinou.

„Mám moc rád i svou zápornou roli Hieronyma v Mozartovi. A hraji i pro děti, třeba Sněhurku. Je super, když tleská sedm set dětí,“ netají se. Plány do nového roku zatím žádné nové nemá. „Nechám to náhodě, život něco přinese. Chci hlavně dělat dobře to, co mám,“ říká.

#nahled|https://g.denik.cz/68/7f/b_dn_ci_jef_kratochv_l_denik-630.jpg|https://g.denik.cz/68/7f/b_dn_ci_jef_kratochv_l.jpg|Jiří Mach - Bídníci.#