Vyzvánění telefonu v domě Vojtkových v pondělí 10. ledna prakticky neustávalo. S přáními pevného zdraví a sil do dalších let se gratulanti střídali po celý den. „Pohodu mám pořád, vždyť si jen tak stále maluji. Kromě toho už tři dny prožívám dokonalé mládí, cítím se moc fajn a jsem v euforii. Přispělo k tomu jistě i dvaadvacet injekcí, které mi lékaři během měsíce stříkli do kolen a ramen,“ vtipkuje umělec, jehož dlouhodobě trápí bolesti pravé ruky, kterou maluje.

Přes to všechno si sám sobě nadělil dárek k narozeninám. A to dvoumetrový obraz zimní krajiny. „Jako samotáři, který je denně zavřený ve svém ateliéru nahoře v domě, mi pozornost gratulantů vyhovuje. Žena mě krmí samými dobrotami a dortíky, nemám si na co stěžovat,“ pochvaluje si sympatický malíř jižní Moravy.

Ani dva roky před svými kulatinami, ke kterým připravuje velkou výstavu v břeclavském Městském muzeu a galerii, nepolevuje v práci. Již začátkem března představí své obrazy na výstavě v Hranicích na Moravě. „Chystám také novou knížku, zatím jsem ve fázi rukopisu, není tedy hotová. Věřím ale, že ji v průběhu roku vydáme. Věnovat se v ní budu svým studijním cestám do zahraničí v dobách, kdy ještě cestovat nebylo samozřejmostí. Zavzpomínám na to, jak jsem jako netypický turista se stojanem zamířil do Ruska na Krym, do španělského Madridu, do francouzské Paříže či do Jugoslávie,“ nastiňuje umělec, který knihu doplní historickými ilustračními kresbami.

V limitovaném počtu osmaosmdesáti kusů vznikla pod Vojtkovýma rukama také originální sklenice na víno Motýlí snění. Aktuálně malíř začíná pracovat i na nové klapce pro mezinárodní zlínský dětský filmový festival Zlín Film Festival 2022. „Když jsem hovořil se svojí brněnskou lékařkou, prozradila mi, že podle nejnovějších výzkumů jsou kritickými ciframi v životě člověka dvojky. Vzhledem k tomu, že mám dvaasedmdesát i dvaaosmdesát už za sebou, čeká na mě jen dvaadevadesátka. No a pak už zbývá jen překonat tu sto dvojku,“ směje se stále pozitivně naladěný malíř, který s manželkou, galeristkou Jitkou Vojtkovou, připravuje na letošek hned čtyři výstavy v kmenové Galerii 99 v centru Břeclavi.