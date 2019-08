Hodonín - Přímý přenos hudby z Marsu už nepatří jen do sféry sci-fi filmů a literatury. Je realitou pro hodonínskou hardcorovou skupinu Exit Empire.

Na vlně úspěchů se veze i jejich píseň First neboli První volání z Marsu. Probojovala mezi jedenáct finalistů vesmírné mise. „Nikoho z nás by dříve nenapadlo, že se naše hudba ocitne na Marsu. Je to skvělý pocit. Jsme rádi, že tento projekt Evropské kosmické agentury a Roscosmosu k sobě přilákal oči a uši z celého světa,“ řekl frontman kapely Rafael Eimut.