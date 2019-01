Bulhary /REPORTÁŽ, VIDEO/ – Čekání na Štědrý den vyplnilo v Bulharech vánoční zpívání a křest nového CD mužského sboru Pulgárčané.

Když v sobotu večer přijíždím do Bulhar, teploměr ukazuje minus čtyři stupně Celsia. Hloučky lidí však před zimou do útrob tamního kulturního domu nemíří. Zůstávají stát před ním. Nechtějí přijít o vánoční zpívání u osvětleného vánočního stromu. „My jsme oblékly do zimy," tvrdí žena v kroji s vlňákem přes ramena.

Na vánoční zpívání, které se v obci stalo již tradicí, tak vyčkává v teple. „První zpívání jsme udělali asi před dvanácti lety," vzpomíná jeden z pořadatelů Bedřich Pola.

Letošní předvánoční akce je však o něco jiná, než její předešlé ročníky. Při této příležitosti se totiž mužáci z Bulhar vystupující pod názvem Pulgárčané rozhodli pokřtít nové cédéčko. „Vánoční," podotýká Pola, jeden z členů mužského sboru, který v Bulharech působí už třetím rokem.

Premiérové CD

Pulgárčané vydali vůbec své první CD. „Doufáme, že není poslední," usmívá se zpěvák.

Do příprav vánočního cédéčka se pustil desetičlenný mužský sbor pod vedením uměleckého vedoucího Tomáše Svačiny před rokem. Ještě nějakou dobu si spolu s ostatními návštěvníky akce počkám i na jeho křest. K vánočnímu stromu právě přicházejí děti z národopisného souboru Hrozének.

„Sněží, sněží…," začínají malí folkloristé své vánoční pásmo.

„Nacvičovali jsme jej od října," prozrazuje vedoucí Hrozénku Marcela Kurucová z Dolních Dunajovic. Za doprovodu cimbálové muziky Brnkačka předvádějí děti staré zvyky, notují lidové písničky a odříkávají básničky. Několikastupňový mráz jim, jak se zdá, nevadí. Nedá se to říct o některých postávajících lidech. Ti se před chladem snaží zahřát za pomoci horkého čaje, svařeného vína a pohybu, ke kterému patří i aplaus určený dětem za jejich výkon.

„Je mi sice zima, ale zpívání venku má svou atmosféru," pochvalovala si například Andrea Konečná z Bulhar.

Zpěváci i zpěvačky

To už se z mikrofonu ozývá upozornění na slavnostní chvíli, křest premiérového cédéčka Pulgárčanů. Po jeho symbolickém polití šampaňským předvedou členové mužského souboru, na co se mohou lidé, jež si CD zakoupí, těšit. Pouhé dvě koledy v jejich podání a zatím nenavozená vánoční nálada převládá i u mě.

Tečku za předvánočním programem v Bulharech udělají tamní zpěvačky, které se vedle svých mužských kolegů nenechají zahanbit.