Na cimbál stáli Číňané frontu, říká Matulík. Lália uchvátila folklorem Šanghaj

Velké Bílovice, Šanghaj – Do letadla nasoukali cimbál a namířili si to do 8 500 kilometrů vzdáleného nejlidnatějšího čínského města Šanghaj. Cimbálová muzika Lália z Velkých Bílovic s primášem Martinem Čechem tam před pár dny sbírala střípky zážitků ze setkání kultur. Hráli na mezinárodním veletrhu v expozici propagující jižní Moravu. „Byla to zatím naše nejdelší cesta v kompletní pětičlenné sestavě. Stálo to za to," uvádí za kolegy velkobílovický houslista Václav Matulík.

Overtura (předehra). Na sociální síti Facebook před odletem Lália zveřejnila vtipné motivační video s karikaturami. V Číně to pak měli s komunikací s fanoušky těžší. „S internetem a sociálními sítěmi je tam problém. Některé jsou zakázané," vysvětluje mladý muž. Andante (volně). Číňané byli podle Matulíka zprvu ostýchaví. „Zeptali se nás, co to znamená Lália. Tak jsme jim ukázali lilie vyšité na našich krojových košilích. Náhodou měli někteří z nich sami lilie vytetované na těle. A bylo to," popisuje Matulík, co kromě vína a zpěvu pomohlo k vytvoření přátelské atmosféry. Vivace (živě). Velkobílovčan zmínil, že dalším trumfem se stal tanec. „Kontráš Tomáš Koláček vzal do kola jednu Číňanku a zatancovali si vrtěnou. To mělo také úspěch," vybavuje si muzikant. Crescendo (zesilovat). Lália upoutala na veletrhu moravskými písněmi i Metallicou. Muzikanti si ověřili, že cimbál je pro Číňany velkou neznámou. A zároveň atraktivním hudebním nástrojem. „Jakmile jsme začali hrát, kolem stánku se shlukl dav lidí. Číňané stáli na cimbál frontu, asi se tam ještě nevyrábí. Ale návštěvníci veletrhu si ho fotili v jednom kuse, tak už možná nějaký vytvořili v 3D tiskárně," směje se Matulík. A prima vista (z listu). Za cimbál pustili vyslanci folkloru a lidové písničky i jednoho z mladých Číňanů. „Naučili jsme ho s jednou paličkou zahrát aspoň Skákal pes… Překvapil nás, že se na druhý den vrátil a stále to uměl," pokračuje folklorista. Intermezzo (mezihra). A co muzikanty z Břeclavska v Číně upoutalo? „Šanghaj je obrovská, lidé přátelští, spjatí k sobě. Je zajímavé, jak dokáží fungovat ve velké skupině. Jako když deset lidí drží jednu lopatu. U nás je to naopak, někdo ji drží, ostatní se dívají," srovnává houslista. Magnifico (velkolepě). Oriental Pearl Tower je 486 metrů vysoká věž v Šanghaji. S otočnou restaurací. „Je odtamtud krásná vyhlídka. Měli jsme štěstí na počasí, když jsme tam byli. Město jsme měli jako na dlani. Jindy bývá viditelnost horší kvůli smogu, který trápí obyvatele města," vypráví dojmy Matulík. Gustoso (vkusně). Co se týká kuchyně, Matulík zůstane u té moravské. „Jídlo v Číně mi připadlo dost ostré. Odvahu na ochutnání kachních pařátů jsem nenašel," přiznává.

Autor: Přemysl Spěvák