Po Lucii Bílé, Marku Ztraceném, slovenské kapele Hrdza, Ondřeji Rumlovi nebo třeba Xindlovi X svou účast potvrdila také oblíbená rocková kapela Wohnout.

Na úvod programu vystoupí kapela The Tap Tap. „Po letech to na vinobraní znovu rozjede The Tap Tap. Její koncerty jsou beznadějně obsazené jak v divadlech, tak třeba právě na Pálavském vinobraní,“ lákají už nyní v pozvánce pořadatelé z Mikulovské rozvojové.