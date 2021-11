„Chtěli jsme zkusit talentovou show, protože se chceme více ukázat lidem. I když nás už hodně znají, potřebujeme přilákat více fanoušků, a to se nám podařilo. Náš zmíněný videoklip má aktuálně na youtube už 7,3 miliónů zhlédnutí, což je dobrý výsledek,“ říká Karel Janeček.

S bratrem vyjeli kvůli natáčení na Slovensko. „Soutěž se konala v Incheba aréně Bratislava. Casting začal brzy ráno v sedm hodin a končil večer kolem desáté. Vystoupení bylo náročné a roli hrála i velká nervozita,“ zdůrazňuje Janeček.

Porotci ale byli nadšení. Mladé zpěváky z Vyškova potěšil zvláště herec a moderátor Jakub Prachař, který nevyloučil jejich pozvání na vlastní svatbu. Právě na podobných akcích totiž dvojice často vystupuje. „U hodnocení jsme nečekali, že bude až takto kladné, ale samozřejmě nás to velmi potěšilo,“ přiznává Janeček.

Už nyní se oba bratři dívají do budoucnosti. Deníku Rovnost vyprávějí, že do dalšího kola televizní soutěže vstoupí s novinkou. Půjde o skladbu, která má pobavit porotce i publikum. „Vše je teprve v jednání s lidmi z produkce. Co v show Československo má talent zazpíváme? Nechte se překvapit,“ usmívá se Janeček.

ROMSTAR VYŠKOV



Kapela vznikla v roce 2017.



Je složená ze členů rodiny – Karel Janeček starší, jeho synové Karel a Damian.



Vystupují v Česku i na Slovensku na společenských akcích.



Proslavili se písní Kde si včera bol – 7,3 milionu zhlédnutí.



Uspěli v úvodním kole soutěže Československo má talent.

Že by teď s bratrem žili pouze televizí, ale odmítá. Společně pracují na dalším repertoáru a novém albu. „Máme nachystané písničky, které lidé uslyší na následujících koncertech. Věříme, že to budou stejné hity, jako skladba Kde si včera bol,“ doufá vyškovský zpěvák.

Za úspěchem stojí otec obou chlapců, Karel Janeček starší. Se starším synem Karlem se věnují hudbě už od jeho pěti let. Talent nalezl také v mladším Damianovi. Synům navíc pomohl s výběrem originálního jména skupiny, které v překladu znamená romská hvězda.

„Časově je to ale velmi náročné a hudbě věnujeme každodenní zkoušku. Příprava na akce je ještě více komplikovaná, protože chceme na pódiích dát našim fanouškům vše, co v nás je. Snažíme se na každé akci, aby si odnesli krásný a nezapomenutelný zážitek,“ uznává Janeček.

Za sebou mají vystoupení po celé České republice, míří také na Slovensko. Zatímco při prvních vystoupeních dokázali v pronajatých prostorách ve Vyškově přilákat přibližně stovku příznivců, rychle upoutali pozornost, která jim otevřela dveře dál.