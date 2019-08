Už z náměstí TGM je slyšet hlahol a šum. Kolem synagogy se totiž již pošesté, koná Rajská Břeclav. Vstoupit do spleti uliček je možné hned z několika stran, zvolit cestu kolem kina je však nejlákavější. Nachází se zde totiž osvěžující brána a to je v tento horký letní den značná výhoda. Teplota dosáhla a přesáhla třicítku.

Přes lavičkovou zónu návštěvníci prochází do srdce slavností, kolem je množství stánků s širokou nabídkou. Své pochutiny a zboží nabízí některé místní podniky, třeba bistro Čtyřlístek, nebo latinskoamerický Fredy’s, je tu ale i spousta novinek a výběr je skutečně rozmanitý. Příjemná vůně láká k prodejci koření, oči zase přitahuje pestrobarevná výstavka nejrůznějších druhů rajčat. Každý si tu něco najde. „Už pár let jsem o téhle akci věděl, ale doteď jsem si nenašel čas se sem podívat. Je to škoda, určitě jsem o hodně přišel. Je tu toho hodně, co bych chtěl zkusit, ani nevím, kam jít dřív,“ komentuje to Vít Ševčík, jeden z místních.

A aby toho nebylo málo, je tu samozřejmě doprovodný program. Před chvíli skončilo vystoupení žongléra, který předváděl roztodivné kousky, jako je například balancování lavičky či žebříku na bradě. To už však odnesl čas a teď nastupují členové Ukulele orchestru z Brna. Atmosféru tak příjemně dokresluje jejich podání známých hitů, které nejednoho účastníka přimělo k tanci.

Právě tady, u pódia, ve středu všeho, je dav nejhustší. Jsou tu rodiny s dětmi, páry, staří i mladí. Občas se tu dá zaslechnout i cizí řeč. Rajčata zkrátka lákají všechny. Není to však jen o nich. Návštěvníci mají například možnost navštívit zajímavou expozici v Lichtenštejnském domě, pro zájemce o české výtvarné umění je připravena výstava v synagoze, spolu se sbírkou kuchařek z místní knihovny.

„Jsem tady na Moravě na cyklovýletě a jsem rád, že zrovna dnešek jsem si vybral na průjezd Břeclaví. Zahlédl jsem velký dav, tak jsem se tu zastavil a rozhodně nelituju. Rajčata sice moc rád nemám, ale zbožňuju chilli, takže jsem si také přišel na své. Taky jsem si prošel výstavu, bylo to zajímavé,“ sděluje své dojmy pan Suchý, který sem dorazil až ze severních Čech.

Nudit se tu nebudou ani děti. Organizátoři pro ně přichystali stoly, kde si mohou nechat pokreslit obličej, nebo si třeba něco vyrobit. Radost jim jistě dělá i výzdoba, která sestává z balónků, které jsem pověšené všude kolem. A když některý z nich vedrem praskne, rozesměje je to snad ještě více.

Rajská Břeclav zkrátka potěší všechny, ať už jde o náhodné kolemjdoucí, kteří jsou příjemně překvapeni, nebo o pravidelné návštěvníky, těšící se nové rajčatové pochoutky.

Rebeka Zikmundová