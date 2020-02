Do průvodu zbývá ještě pár minut, když na sraz zvesela přichází rozesmátá modrá Teletubbie doprovázená Růžovým panterem. „Hustopečský masopust se nám libí a jezdíme sem pravidelně. Tentokrát jsme poprvé v maskách. A to jsme si teprve dneska ráno všimly, že masopust je už dnes a ne za dva týdny, jak jsme si myslely. Na přípravu jsme měly asi deset minut,“ říká rozesmátá Pavla Přikrylová z Brna, která jako televizní postavička obvykle baví děti na sjezdovkách. Její dcera Klára Cetkovská prý použila jako část kostýmu pyžamo, aby mohly rychleji vyjet. „Maskování na tváři jsem dodělávala až v autě, asi jsme cestou vzbudili pozornost několika řidičů,“ připouští rovněž s úsměvem Cetkovská.

Zkušeným účastníkem masopustního veselí je naproti tomu Radek Svoboda. „Spolupracoval jsem s pořádající firmou a od té doby sem jezdíme už osm let, vždycky s partou kamarádů. Líbí se nám tady, jsou tu fajn lidi a dobré víno. Každý rok se snažíme vymyslet nové masky, už jsme byli trollové, pohádkové dryády nebo šmolouvé, letos jsme motýli,“ vypočítává Radek Svoboda z Velkého Meziříčí.

Čtrnáct mravenců

Mezitím se asi čtyřicet masek seřadí za transparent s nápisem Masopust na Turhandlích, harmonikáři spustí další písničku a veselý průvod vyráží. Ulicí projde dvakrát a pak se zastaví pod podiem, kde se masky dají do tance. Jako mladíci a mladice skotačí i parta mravenců, pánové a dámy středního až zralejšího věku. „Je nás čtrnáct a na masopust sem jezdíme pravidelně. Vždycky se nám líbilo, jak se masky baví, tak tentokrát řádíme s nimi. Mravenci nás napadli, protože je to maska snadná na přípravu a převoz, protože se sem sjíždíme z Brna, Tišnova a dalších míst,“ vysvětluje Hana Tichá a spěchá za svými parťáky, kteří už se zapojili do živého hada masek rejdícího ulicí.

To už moderátor Franta Uher s organizátory vyhlašuje vítěze soutěže nejlepších masek. Pro lahev vína si přichází jeden z šašků a elegantní pár v kostýmech mexického svátku mrtvých. „Jsme tu letos poprvé, ani jsme nevěděli, že bude nějaká soutěž. Kostýmy máme půjčené od kamarádky, viděli jsme je na jednou Helloweenu a hned nás napadlo, že bychom je taky mohli vyzkoušet. Jsou docela pohodlné. Teď už v nich zůstaneme až do večera a půjdeme ještě ochutnat nějaké víno do sklepů,“ plánuje spokojený Jiří Mikulášek z Velkého Meziříčí. Jak dodává přestrojení do kostýmu včetně makeupu zabralo pro něj i partnerku asi půldruhé hodiny.

Ruch v Turhandlích, jak místní ulici Na Hradbách tradičně říkají, spokojeně sledují hlavní organizátoři. „Počasí opět vyšlo, masek bylo přes čtyřicet, ulice žije. Masopust se opět povedl. Do večera jsou ještě otevřené sklepy, odhaduji, že tu opět projde za celý den kolem tisícovky lidí,“ hodnotí Martin Macho ze společnosti M.S. Quatro, který se sousedem v ulici, Danem Vodákem z hotelu Rustikal masopust už dvanáct let pořádá.

Z podia zní další písničky Nových kaskadérů, prokládané vtípky Franty Uhra, ulicí voní zabijačkové speciality a přibývá návštěvníků se sklenkami vína v rukách. Z jedné skupinky je slyšet americkou angličtinu. „Jsme studenti historie z Floridy, do května budeme na studijním pobytu na Karlově universitě. Moc se nám tady líbí, něco takového u nás neznáme. Pestrá, veselá akce a také dobré víno. Jenom je tu na nás pořád trochu zima. Ale pár hodin tu ještě vydržíme než pojedeme zpátky do Prahy,“ usmívá se jedna ze studentek Jill Boggs cestou mezi sklípky.