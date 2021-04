„Je to právě rok, co jsme oznamovali přesun Slavností břeclavského piva na letošní červen. A ani v tom nejčernějším snu jsme si nedovedli představit, že rok se sejde s rokem a budeme v podobné situaci psát opět tyto smutné řádky," uvedli pořadatelé.

Jak zdůraznili, příprava jednoho ročníku trvá řadu měsíců. „My jsme se v těchto dnech dostali do nejzazšího momentu, kdy jsme schopni odpovědně připravit festival v celé jeho kráse a kvalitě, na kterou jste od nás zvyklí," zdůvodnili.

Zda se vůbec v létě budou moci festivaly konat, totiž dosud není vůbec jisté. Na kapely jako Tři sestry, Rybičky 48, Horkýže slíže, Wohnout nebo na Jarka Nohavicu si tak fanoušci budou muset další rok počkat. „Z tohoto důvodu přesouváme program letošního ročníku na 10. a 11. červen 2022. Děláme to opravdu neradi, jelikož jsme tento ročník připravovali s maximálním úsilím a nemalými náklady více než dva roky. Realita dnešních dní je už, bohužel, taková a tento krok vnímáme jako nutný a odpovědný vzhledem k okolnostem a zdraví nás všech," sdělili pořadatelé akce.

Pro své fanoušky však měli i dobré zprávy. A totiž, že program chystaných slavností se jim podařilo kompletně zachovat. „A tak se můžete těšit na skvělé koncerty všech interpretů, které jsme vám do téhle chvíle představili. V návaznosti na to také zůstávají v platnosti veškeré vstupenky, a to bez nutnosti výměny," podotkli organizátoři s tím, že se slavnosti přece jen uskuteční. Avšak jakou formou, odtajní teprve v následujících týdnech.