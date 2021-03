Pořadatelé již nyní připravují program akce, která má být především oslavou vína a práce vinařů a vinohradníků. „O druhém zářijovém víkendu se Mikulovem rozezní tóny hudby všech žánrů a posluchači si budou moci vychutnat pop, rock, jazz i folklór a dechovou muziku na více než pěti scénách,“ nalákal PR manažer pořádající Mikulovské rozvojové Dominik Ryšánek.

Pátek 10. září má amfiteátr patřit rodinnému tandemu Jandových, těšit se návštěvníci mohou na Martu Jandovou a hned po ní na legendární Olympic. Před nimi vystoupí kapely Aldente a Wohnout. „Sobotní den bude na amfiteátru protkaný plejádou opravdových hvězd českého a slovenského nebe. Začínáme oblíbenými The Tap Tap, ty pak vystřídají No Name, Ben Cristovao, Jelen a hřebem večera se stane kapela MIG 21,“ představila výčet hvězd produkční pořádající agentury Mikulovská rozvojová Irma Konešová.

Tradice a folk na náměstí

Program na náměstí bude patřit tradicím a folkloru. Zahrají cimbálové i dechové muziky všech generací, prostor bude mít ale i mluvené slovo v podobě stand-up comedy. Páteční večer oživí kapely Voilá a Arrhythmia a sobotní pódium na náměstí přivítá muzikálového zpěváka a hudebníka Ondřeje Rumla a také HarMálek orchestr. „Již tradičně oddechová neděle nabídne na náměstí například Melody Gentlemen z Lednice či dechovou hudbu Vlčnovjanka," doplnil Ryšánek.

Protože je Pálavské vinobraní zaslíbené především vínu ve všech jeho podobách, bude celý víkend v zámeckém sále zasvěcený Národní soutěži vín Mikulovské vinařské podoblasti s veřejnou ochutnávkou nejlepších vín. Chybět nebudou ani gurmánské delikatesy či foodtrucky.

Víno bude mít prostor i v podobě panelové diskuze v zámeckém Gajdošově sále. „Cesta vína naším životem bude tématem debaty několika hostů, kteří jsou zatím chystaným překvapením," naznačil Ryšánek.

Na své si přijdou i nejmladší návštěvníci. Zámecké prostory budou i tradičním dějištěm soutěže pro malé i velké s názvem Po stopách vinaře. „Další program pro děti se dále bude odehrávat ve formě pohádek, písniček, her a žonglérských a dalších představení v zámecké zahradě nebo na Kozím hrádku," přiblížil PR manažer.

Královna Chantal Poullain

Pálavské vinobraní se neobejde ani bez krále Václava IV. a jeho česko-francouzské královny Chantal Poullain. Královská družina dorazí na náměstí v pátek, aby se přivítala s purkmistrem města. Královský pár v doprovodu veselého boha Bakchuse pozdraví milované mikulovské „poddané“ společně nejen na náměstí, ale i v amfiteátru, na Kozím Hrádku nebo na východní terase zámku. „Právě tady budou představovat své umění malérečky jednadvacátého století aneb Folklórní ornament a jeho možnosti. Návštěvníci si mohou užít artový workshop pod vedením malířky Venduly Pucharové Kramářové," popsal Ryšánek.

Permanentka na kompletní program celého vinobraní stojí až do konce června pětistovku. Do konce srpna pak šest set korun a na místě sedm set.