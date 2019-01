Sedlešovice /TIPY NA VÍKEND/ - Novoroční setkání sportovců a dalších vyznavačů aktivního života připravili na sobotní dopoledne u řeky Dyje poblíž sedlešovického mostu nedaleko Znojma. „Akci pořádáme poprvé. Sami se věnujeme cvičením podle metody ledového muže Wima Hofa, která se postupně šíří mezi znojemskými sportovci a dalšími příznivci zdravého životního stylu. Chceme dát dohromady různé skupiny a oslovit i další zájemce,“ přiblížil spoluzakladatel pořádající organizace David Burian.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martina Daňová

Program bude podle jeho slov jednoduchý. „Sejdeme se v sobotu v půl jedenácté dopoledne, popovídáme si, pak se všichni vydáme do řeky, deset minut v ní pobudeme. Potom se vrátíme na břeh, dáme si čaj, ochutnáme nějaké cukroví, zhodnotíme akci a rozjedeme se domů,“ popsal Burian.

Počet účastníků nechtěl předem odhadovat. „Uvidíme v sobotu, zatím chodíme v různých menších skupinách sami, tentokrát chceme oslovit i další zájemce. Budu rád, pokud se nás sejde pár desítek. Tenhle způsob otužování si může vyzkoušet každý, ať je to starý harcovník, nebo úplný začátečník,“ poznamenal Burian.

Kdy: Sobota 10.30

Kde: Sedlešovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vyznavači zdravého životního stylu pořádají první schůzku příznivců otužování u Znojma.



O setkání ví například Jaroslav Jenšovský z Dobšic. „Všiml jsem si, že se něco takového chystá a asi se tam zajdu podívat. Rád se seznámím s dalšími zájemci o zimní vodu, a pokud budou mít někteří lidé kromě otužování zájem také o plavání, můžeme jim nabídnout pár rad a metodickou pomoc,“ prohlásil člen znojemského klubu zimního plavání.



Podle jeho slov zájem o otužování a zimní plavání neustále roste. „Je to vidět na všech setkáních a soutěžích zimních plavců, že hlásí rekordní zájem a počty účastníků. Očividně přibývá lidí, které zdravý pohyb a životní styl zajímá, což mě těší. Ve Znojmě jsme se s naším klubem také už představili na několika přednáškách při týdne zdraví,“ bilancoval Jenšovský.



Právě doba, kdy přituhuje a teplota vzduchu klesá pod nulu, je podle jeho zkušeností pro zimní pobyt ve vodě nejvhodnější. „Teplota vody bude vždycky nad nulou, v těchto dnech to jsou tak dva stupně. A když je vzduch čím dál chladnější a výrazněji pod bodem mrazu, říkáme, že se do vody jdeme ohřát,“ usmíval se zkušený zimní plavec.



Horší je to podle jeho slov na sklonku zimy a na jaře. „To už bývá venku tepleji, ale voda si ponechává svou nízkou teplotu a člověku se do ní neleze úplně nejpříjemněji,“ přiblížil své zkušenosti Jenšovský.



Uvidí rosomáka se sněžnicemi



V Brně se v sobotu a v neděli v zoologické zahradě koná Zimní šampionát zvířat. Návštěvníci se při komentovaných setkáních dozvědí, jak se tamní svěřenci adaptují na zimu. Například jak rosomák sibiřský využívá sněžnice, proč si bobři kanadští staví hráze nebo jak je škodolibý papoušek. První setkání se zvířaty začíná v půl jedenácté dopoledne, poslední v půl třetí odpoledne.

Nadšenci poběží přes Pálavu

Mikulovsko bude patřit o víkendu milovníkům aktivního pohybu na čerstvém vzduchu. Mohou se totiž zapojit do akce nazvané Nedělní dlouhý běh přes Pálavu. Trasa povede ze Zaječí do Pavlova přes Děvín a Stolovou horu do Mikulova. Start je v neděli v půl deváté ráno. Akce se koná za každého počasí.

Blanenští orli pořádají ples

V Blansku v Dělnickém domě začne Orelský lidový ples spolupořádaný tamní Krekovou župou křesťanské tělovýchovné organizace Orel a blanenskými lidovci. K tanci, poslechu a dobré náladě bude od osmi hodin večer hrát blanenská skupina Prorock, během programu vystoupí také skupina Zadáci se svou trampskou a vodáckou muzikou.

Zatančí až dvě stě krojovaných

V Hovoranech na Hodonínsku se v sobotu od osmi hodin večer uskuteční Krojový ples. Lidé se mohou těšit na vystoupení dechové hudby Stříbrňanka ze Stříbrnic, dočkají se i bohaté tomboly. Pomyslným vrcholem plesu bude slavnostní nástup všech krojovaných, na kterém se představí až dvě stě lidí v různorodých krojích. Večer bude vyhlášená i dámská volenka.

Děti vyrazí tancovat v maskách

V Ivanovicích na Hané začne v sobotu karnevalová sezona. Děti vyrazí v různých maskách, fantazii se meze nekladou. Připravený je i doprovodný program, nebudou chybět hry, tancování a různé soutěže o odměny. Dětský karneval začne ve dvě hodiny v sále kulturního domu. Děti mají vstup zdarma, dospělí zaplatí třicet korun.

