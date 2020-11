Zdroj: Ilustrace: Marie Lehotská

Doma na Kozím hrádku už čekala koza Líza a dělala si o své dva kozlíky veliké starosti. Jak uslyšela klapnout vrátka, hned spustila:

„To je dost, že jdete. Kdepak jste se tak zdrželi, uličníci?“

„Dobrý večer, maminko! My máme novou kamarádku!“, volali kozlíci, sotva vstoupili do dveří.

„Přeji si, abyste chodili domů včas. A vůbec – od zítřka už ani na krok!“

„Ale maminko, pročpak nás trestáš? Vždyť jsme se nikde netoulali?“, podivil se Matyáš. Koza Líza tedy začala u večeře vyprávět. Na zvířátkovském náměstí u kašny potkala krávu Stračenu. Vlk Lump se prý vrátil do kraje, povídala paní Stračena. Všechna zvířátka si musí pečlivě hlídat své domovy a malá zvířátka by vůbec neměla chodit ven samotná a už vůbec ne daleko. Je to nebezpečné.

„Však jste už jistě slyšeli, čeho je ten vlk Lump schopen!“

Jeremiáš se dal do křiku: „Maminko, maminko, to je strašné! My jsme si našli novou kamarádku.“ Matyáš se přidal: „Je to malá ovečka a jmenuje se Betynka! Maminko, co budeme dělat? Co si sama počne proti vlkovi?“

„Jak bychom jí, maminko, pomohli?“, mudrovali kozlíci.

Koza Líza si v té chvíli rady nevěděla. Ale v jedné věci měla jasno. Ráno je moudřejší večera. Půjdou pěkně spát a druhý den se uvidí, co se dá pro malou Betynku udělat.

V měsíčním svitu se kolem Kozího hrádku mihl temný stín. Vlk Lump se plížil pod okny a vyslechl celý rozhovor.

„Vrr, takže ta ovečka nikoho nemá. Kdepak asi bydlí? Kdepak asi přebývá? Musím to vypátrat…. Vrrrr.“