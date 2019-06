Brno - Ve svícemi osvětleném foyer Mahenova divadla je rušno. Místo obvyklých návštěvníků představení na zdobeném schodišti stojí postavy v barokových kostýmech. U stolků honosně oblečené osoby hrají hazardní hry. Všechno dění bedlivě sledují kamery. Ve středu v Brně pokračovalo natáčení nových dílů úspěšné historické minisérie Marie Terezie.

Děj nových dílů se posouvá do let 1741 až 1745, čili do doby válek o rakouské dědictví. „I v nových dílech sice zůstanou stejné kostýmy či scenérie, vše ostatní ale bude nové,“ slíbil režisér Robert Dornhelm. Nové díly mají být temnější, politické dění bude silně zasahovat do manželského vztahu Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského.