Oblíbená podivínská kapela I.V.M. připravuje novou desku. Vyjít má letos a objevit se na ní má hned několik známých hostů.

Kapela I.V.M. v roce 2020. | Foto: se svolením I.V.M.

Nyní proto tráví kluci z kapely většinu času ve studiu, kde nahrávají nové písničky. Pomáhají jim s tím dva producenti, kteří spolupracovali s hvězdami jako Ewa Farna, Kryštof, Michal Hrůza, Klára Vytisková či Nevermore & Kosmonaut - Lukáš Chromek a Roman Kašník. "Za dobu čtyř let, od vydání prvního singlu Žijeme jen jednou, jsme jako kapela ušli velký kus cesty. Je to vidět i na poptávce po našem vystoupení na festivalech. V podstatě máme přes sezonu plno. Radim už cítil dřív, že bude potřeba vydat nové cédéčko, ale ve mně to muselo ještě uzrát, a možná, že se to tím právě všechno správně načasovalo. Měli jsme teď hodně času přemýšlet, a hlavně jsme nechtěli jen novou desku. Chceme se zase o velký kus posunout, a to chce vždy spoustu času a energie. Jak se říká, pokud se chcete posunout, nikdy se nesmíte otáčet zpět," říká Svaťa Hřebačka.