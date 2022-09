Přestože bude k dispozici v knihovnách či ve školách, rozhodně nepůjde o klasickou učebnici. Naopak. „Příběhy, pověsti a zajímavosti vážící se k oběma národům, které jsme dohledávali asi poslední dva roky, jsou totiž zpracované do komiksů, infografik či obrázků. Na přípravě se podílelo více jak dvacet autorů, malířů, karikaturistů a komiksových tvůrců,“ vypráví Ilona Salajková, autorka a manažerka přeshraničního projektu, která současně vede Městskou knihovnu v Mikulově.

Spojovacím článkem se autorům stala řeka Dyje, Jantarová stezka, historická tažení vojsk nebo i události na dvorech knížecích rodů Lichtenštejnů a Dietrichštejnů. „Svoje místo tady mají ale i soudničky a novinové články. Příběhy jsme často upravovali, jsou i nadneseně zpracované tak, aby upoutaly. Proto ne vždy zcela korespondují s realitou. Ovšem u každého takového je pak poznámka, co je skutečně potvrzeným faktem,“ pokračuje Salajková.

Cholera očima chlapce

Autoři vycházeli z toho, že děti stále méně čtou. „I proto jsme se snažili vyhledat natolik zajímavé příběhy a pověsti, které by pro ně byly podnětem k dalšímu bádání a snahám dozvědět se více o místě, kde žijí,“ zdůrazňuje ředitelka mikulovské knihovny, která se loni stala Knihovnickou osobností kraje za rok 2020.

Zřejmě nejvíce ji osobně zaujal příběh o chlapci, který prožil období, kdy region zasáhla cholera. I tento je zpracovaný v podobě komiksu v nové publikaci. „Jako všichni jsem i já věděla, co se tady u nás v době cholery zhruba odehrávalo. I to, že se zde nacházel cholerový hřbitov. Ale o příběhu chlapce, jehož prostřednictvím někdo tuto dobu z lidského hlediska kdysi v minulosti zaznamenal, jsem nic netušila. Na to mě upozornili až v místním archivu,“ říká Salajková.

Přeshraniční projekt, který vznikl i díky penězům z evropských fondů, vyvrcholí vernisáží v lichtenštejnském zámku Wilfersdorf v Dolním Rakousku 22. září od šesti hodin odpoledne. V plánu je i vernisáž v Mikulově. Ta se má konat 6. října.