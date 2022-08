Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Filmaři se v obci velice rychle zabydleli, kostymérnu mají zařízenou v místní sokolovně, zatímco jako zázemí využívají fotbalové hřiště. Obyvatelé jejich práci v obci vítají. „Jsem za to ráda. Máme u nás hezké prostředí, tak proč ho neukázat,“ tvrdí třeba Petra Dohnalová.

Spíše střízlivě událost hodnotí zase Nikola Fischerová. „Určitě je dobře, když se obec, ve které bydlíte, objeví ve filmu. Jinak v tom ale nějaký další přínos nevidím,“ krčí rameny.

Podle režisérky Parkanové zbývají do konce natáčení v Račicích už jen čtyři dny. „Věřím, že to zvládneme. To nejtěžší máme už za sebou,“ přikyvuje režisérka. V obci vzniká základ děje, který se odehrává v rodinném domě. „Je to domov naší hlavní postavy, kterou je šestiletá holčička Amálka. V Račicích bydlí jak její rodiče, tak i prarodiče. Pracujeme také v exteriérech, byli jsme třeba v lomu, kde jsme hráli rybník. Pohybujeme se tady zkrátka hodně,“ popisuje režisérka.

Není to přitom první filmová nebo seriálová produkce, která sem už zamířila. Předloni filmaři na zámku pracovali na scénách detektivního seriálu Hlava Medůzy s herečkou Jitkou Čvančarovou.

A proč štáb Světýlek upřednostnil právě obec na Vyškovsku? „Hledali jsme správnou vilu a zahradu. Velice složitě jsme hledali dům, který vyhovuje do příběhu. Potřebovali jsme nějaký netypický, který by skrýval tajemství k odhalení,“ říká režisérka Parkanová.

Právě zahrada je pro ni filmařsky jedinečná, jejím hledáním strávila půl roku ještě před samotnou výrobou filmu. „V jihomoravské kraji jsme točili také po okolní krajině. Už se ale nikam dále nepřesouváme, nyní jsme pouze v interiérech. V Račicích už natáčení dokončíme,“ vysvětluje režisérka_

FILM SVĚTÝLKA

Scénář a režie: Beata Parkanová.Kamera: Tomáš Juríček.Masky: Andrea Štrbová.Kostýmy: Josefína Bakošová.Hudba: Michal Novinski.Zvuk: Viktor Krivosudský.Producenti: Vojtěch Frič, Ondřej Kulhánek, Maroš Hečko a Peter Veverka.Hrají: Mia Bankó, Martin Finger, Veronika Žilková, Elizaveta Maximová, Marek Geišberg, Jenovéfa Boková, Aleš Bilík, Eric Cénat a další.

Hlavní hrdinka Amálka si ve filmu začne uvědomovat neřešitelnou partnerskou krizi mezi jejími rodiči. Její babička a dědeček se ji snaží uklidnit, aby pak všichni společně strávili den plný emocí. Dívence, kterou hraje Mia Bankó, se hroutí její bezpečný svět a iluze.

Právě v roli prarodičů vystupují Martin Finger s Veronikou Žilkovou. Hraní dědy považuje jednapadesátiletý herec ze přelomové. „Během prvního čtení scénáře jsem se ocitl v jakési nostalgii, v dávných vzpomínkách na moje dětství. Byl jsem zase na prázdninách u babičky na vesnici, cítil to horko a stín, dlouhou chvíli a nudu a samotu, když zrovna bratranci a sestřenice nebyli po ruce, fantazie, které se mi už tenkrát pořád honily hlavou. Byla to dojímavá emoce,“ svěřuje se Finger.

Pro režisérku Parkanovou to je první práce s takto mladým dítětem. „Holčička je úžasná a i proto nám to vychází výborně. Měli jsme pochopitelně některé nečekané momenty, kdy jí například určitá scéna připomněla nějaký zážitek. Jinak je ale připravená a práce se krásně daří,“ chválí Parkanová.

Letos si už odnesla ocenění od mezinárodní poroty na festivalu v Karlových Varech za film Slovo, stejné pocty tam dosáhl za herecký výkon také Martin Finger. Společně se nyní podílejí už na třetím filmu.

