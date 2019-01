Velké Němčice /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Prvomájová mávátka, velké rudé hvězdy, červené balonky, socialistická hesla a busty komunistických pohlavárů. A k tomu více než šestihodinová porce zajímavé muziky. Tak vypadala sobotní Velká říjnová rocková revoluce ve Velkých Němčicích.

Už desátá a zřejmě i poslední. Pořadatelé totiž hlásí splněný plán na sto deset procent.

„Chtěli jsme to dotáhnout po desítku, a to se nám také podařilo. Sobotní koncert uzavřel jednu kapitolu. Je to konec epochy, která vyčpěla. Pád komunismu už je přežitek. Je otázka, co bude příští rok,“ netuší ani jeden z pořadatelů netradiční akce Ladislav Šafařík.

Nápad uspořádat Velkou říjnovou rockovou revoluci se zrodil se v hlavách několika přátel z Velkých Němčic a okolí. „Chtěli jsme svým dílem přispět k zamyšlení se nad tím, jaký režim tady byl. Hlavně pro tu část mladých lidí, kteří socialismus nezažili. Nehodlali jsme nijak politizovat, jen je na to upozornit,“ ohlíží se muž z Velkých Němčic.

Přesto se organizátoři netradiční akce nevyhnuli ani několika politickým přednáškám, například o současném kubánském režimu a jeho fungování. Hlavní důraz ale kladli už od prvního ročníku na hudební nabídku. „Vždycky jsme se snažili namíchat zajímavou směs kapel, která na jižní Moravě zatím moc nehrály. Pokaždé jsme stavěli na různorodosti. Aby se lidé mohli přijít pobavit na festival, který je pestrý,“ vysvětluje Šafařík.

Tento záměr se organizátorům vyplatil i v sobotu večer, kdy si cestu do velkoněmčičského sálu s „rudou“ výzdobou opět našlo několik stovek lidí. Příznivců různých žánrů. Kromě pestré hudební nabídky zažili tentokrát i výroční oslavy s dortou a svíčkami.

Program desátého ročníku otevřeli rockoví Voodooyoudo? z Brna. Poté návštěvníky roztančil košický Puding Paní Elvisovej a jejich alternativně laděný elektronický popík. Za oceánem úspěšní Sunshine pak nabídli hudebním fajnšmekrům úplně jiný šálek kávy. Stejně jako Calico Soul, americký písničkář, který žije v Berlíně. A na závěr se opět tančilo a skákalo, tentokrát hodně divoce s nejrozjetější českou elektronickou kapelou Skyline.