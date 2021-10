/VIDEO/ Zobcové flétny, příčná flétna, kvinterna, cistra, viola da gamga, křivý roh, šalmaj, chalumeau, gemshorny, píštala s měchuřinou a whistle, které doplňuje rocková baskytara a bicí. To je kapela Quanti Minoris, originální středověký pouliční bigbít z Brna, se kterou poslední dva roky vystupuje také Tomáš Bílek, starosta obce Vrbice na Břeclavsku.

S brněnskou kapelou Quanti Minoris frontmana Zdeňka Němečka už druhým rokem hraje také vrbický starosta Tomáš Bílek. | Video: Quanti Minoris

Pro hudební žánr, který kapelu charakterizuje, se ustálil název hradrock, neboli hradní rock. „Zkoušet jsme začali v roce 2005 ve sklepě na brněnském Cejlu. Myšlenku na vznik podobného uskupení jsem v sobě nosil ale už asi pětadvacet let předtím. Pořád mi vrtalo hlavou, jak skloubit středověkou muziku s rockem. Nakonec se mi podařilo najít pojítko – a to je kvinta. Rocková kvinta je totiž v podstatě stejná jako kvinta, která dominuje ve středověké muzice. No a právě na tom jsem to celé postavil,“ vypráví frontman Quanti Minoris Zdeněk Němeček, kterého silně ovlivnil francouzský básník Francois Villon.