Název Broke as a Bug má své opodstatnění. „Je to text v jedné písničce. Taková hříčka, která jde převést do češtiny. Broke znamená švorc, zároveň to zní stejně jako česky brouk," přibližuje hudebník.

Album je přístupné na Youtube nebo Spotify, které jsou zdarma. „Byl to záměr. S kapelou jsme asi před dvanácti lety vydávali CD a už tehdy, když jsme se ho snažili prodat, lidé nám říkali, že CD nemají kam strčit. Teď jede vše přes různé platformy. Samozřejmě to není něco, na čem by člověk vydělal, ale alespoň se to dostane k hodně lidem," líčí pětatřicetiletý Břeclavan.

Křest alba má na začátku září ve známém břeclavském klubu Piksla.

Za první týden od vydání píseň slyšelo několik tisíc lidí. „Pro mě je to velká satisfakce. Myslím, že lidé, kteří mě znají, jsou překvapení. Liší se to od mé předchozí tvorby poměrně dost. Nemají moc s čím to porovnávat a co od toho očekávat," míní hudebník. Ohlasy má pozitivní.