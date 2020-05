O čem je nový pořad, který nyní připravujete?

Dohodli jsme se s Českou televizí, že uděláme výuku animace podomácku. Pořad jsme začali připravovat v době, kdy tady byl stav nouze a děti musely zůstat doma a spousta rodičů s nimi. Chceme, aby si děti mohly zkoušet doma animovat věci, které mají běžně při sobě. Využily při tom mobil, digitální fotoaparát. Pořad bude mít i internetový přesah, proto připravujeme webové stránky, kam děti mohou posílat videa a soutěžit o ceny.

Objeví se ve vašem pořadu také známé tváře?

Máme luxusní obsazení. Je tam animovaný myšák, který se jmenuje Anymaus. Hlasem ho namluvil Petr Čtvrtníček, který nazpíval i úvodní písničku. Snad lidi chytne. Kameramanem je František Pospíšil, za kamerou stojí také Břeclavan Petr Uher, dokonce základní verzi i stříhá. Pomáhají také další Břeclavané.

V pořadu budou vystupovat i dva chlapci z Břeclavi, jakou budou mít roli?

Kvůli nouzovému stavu jsme museli zrušit castingy. Štěpán a Adam jsou z naší rodiny v mladším školním věku, budou sami zkoušet animovat. V pořadu kombinujeme klasickou techniku animovaného filmu s modernější. Chceme oslovit i rodiče dětí nebo dědy a babičky, aby jim pomáhali.

Nosili jste při natáčení roušky?

Točili jsme za nejpřísnějších bezpečnostních a hygienických opatření, ale aby byl pořad reprízovatelný, natáčeli jsme bez roušek. Když vysvětlujeme, jak loutka mluví, bez otevřené pusy to nejde, což je pro nás důležité. V pořadu vystupovala moje rodina, dodržujeme bezpečné vzdálenosti od dětí i od kamery.

Kde se pořad natáčí?

Točí se na několika místech v Břeclavi. Pozorní diváci by je mohli poznat, ale více neprozradím.

Můžete přiblížit, co budou děti konkrétně animovat?

Každý díl má nějaké téma. Samy si zkusí rozhýbat nějaký běžný předmět, naučí se rozmluvit knížku, která i mrká. Nebo, jak se dělá v animovaném filmu správně bouřka, jak se dělá déšť. Všechny věci ukážeme, jak se skutečně profesionálně dělají a pak, jak se dají vyrobit v domácích podmínkách.

Prozradíte i nějaké další zajímavosti z jednotlivých dílů?

Plánujeme díl, který se bude věnovat filmu. Skupina z Kozojídek na Hodonínsku by tam měla představit vlastní klip, který natočila.

Jakou roli v pořadu máte vy?

Já jsem taková dělnická ruka. Napsal jsem scénář, pořad režíruju, moderuju i animuju.

Kdy se pořad poprvé objeví na televizních obrazovkách a jak bude dlouhý jeden díl?

Připravili jsme deset dílů, první díl poběží už příští středu 13. května na Déčku. Pak budou následovat nové díly každý týden až do prázdnin, pokračování bude v září. Jeden díl má patnáct minut.

Plánujete už pokračování tohoto pořadu?

Mám ho v hlavě. Mělo by být o tom, jak se vyrábí loutky, jak se dělá střih animovaného filmu, jak se vyrábí dekorace. Chci přivést do Břeclavi kapacity, které by to ukázaly dětem.