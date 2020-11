Malé principál, jak titul pojmenoval, nedávno vyšel v brněnském nakladatelství Jota. Ilustroval ji Aleš Leznar.

V originálu prosí malý princ na poušti pilota, aby mu namaloval beránka. „Hej, kemo, buď tak benevolentní a ufachči mně malůvku – malýho békavýho,“ říká v novém vydání malé principál.

Když mu pak pilot jako první obrázek místo békoňa nakreslí hroznohadicu, jak šlukla elefanta, je malé principál první, kdo pozná slona v hroznýši od klobouku.

Přeložit slavné dílo Antoina de Saint-Exupéryho bylo podle Eliáše opravdu obtížné. „Každý, a nemusí to ani být znalec, ví, že brněnský hantec je taková trošku legrační mluva. Reflektuje spíš témata týkající se sexu, pití alkoholu a podobně. Převyprávět tuto něžnou knížku bylo proto těžké,“ vysvětluje Eliáš, který také působí jako diskžokej a moderátor.

Ve smyslu a poselství knihy se přitom podle něj nic nezměnilo. „Překládal jsem to stránku po stránce. Celé loňské léto. Seděl jsem na chalupě a psal jsem, nikam jsem nechodil,“ dodává Brňan.

Největší sběratelka na světě

O překlad požádala Eliáše sběratelka knižních vydání Malého prince Martina Dlabajová, která vlastní před 240 knih včetně francouzského vydání z roku 1943. „Je asi největší sběratelkou na světě. Knihu má v Braillově písmu či khmeršině. Vlastní čtyři nebo pět vydání v italštině nebo italských nářečích. Chtěla něco z Moravy a zadala mi to za úkol,“ říká Eliáš.

Právě vydání Malého prince v italském dialektu z Furlánska, kde řadu let žila, ji inspirovalo k touze po vydání v hantecu. "Tehdy jsem si řekla, že by bylo úžasné mít tuto knížku také v českých a moravských nářečích. Pracuji na tom, aby Malý princ v hantecu nezůstal osamocený. Takže kdoví, třeba brzy přibudou i další zajímavá vydání," zmiňuje Dlabajová, která má kromě četných knih ve sbírce i ručně vyřezávaného malého prince životní velikosti.

Knihu četla ještě v podobě rukopisu, už v tu chvíli věděla, že byl nápad správný. "Byla jsem nadšená a také dojatá. Malý princ v originále je poetický příběh o naději, odpovědnosti a porozumění. Krásný příběh se proměnou Malého prince v Malého principála neztratil, jen díky použitému jazyku dostal zcela svébytnou podobu. Pro někoho drsnější, pro někoho úsměvnou, ale v každém případě originální," dodává Dlabajová. Jak dodala, díky hantecu čtenáři v textu občas narazí i na brněnské reálie. Některá slova dokonce Eliáš nově vymyslel.

O knihu je už od jejího vydání velký zájem. "Z ohlasů máme 'velké radovanec', jak bych řekla po brněnsku. Objednávky nám chodí z celé České republiky, nejen z Brněnska," doplňuje za nakladatelství Jota Jana Ptáčková. Už nyní připravují audioknihu Malé principál, kterou namlouvá Zdeněk Junák.

Jindra Eliáš nyní pracuje na další knize. Ve své biografii mapuje scénu brněnských diskoték od šedesátých do osmdesátých let minulého století. „Bude to víceméně můj život zasazený do muzikantského a diskžokejského kontextu,“ dodává Eliáš, který byl u první brněnské diskotéky.

Obvyklá mluva vs hantec



Hroznýši svou kořist nežvýkají, polykají ji celou. Potom se nemohou ani hnout a celého půl roku spí a tráví. - Hroznohadice šluknó kořist celó, žádná kósavá. Pak valí půl járu leháro, hébačka pas, jenom trávijó a hážó chrupnu.



Proč by klobouk naháněl strach? - Proč bysme měli mít peřinu z topru, obyč klibóka?



Prosím pěkně, nakresli mi beránka. - Hej, kemo, buď tak benevolentní a ufachči mně malůvku – malýho békavýho.



Cože? - Co vaříš?



Nakresli mi beránka. - Nakresli mně malýho békoňa, takovýho kindoša vod barana.



Ale ne, já nechci slona v hroznýši. Hroznýš je moc nebezpečný a slon zabere hodně místa. U mne doma je všechno malinké. Potřebuji beránka. - Né, já nechcu elefanta v hroznohadicovi. Hroznohadica je kurva zákeřná a elefoš zase moc veliké. U mě v kéru je málo placu, tak potřebuju toho malýho békavca.



Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil. - To už je úplné staropramen. Já chcu jungštála, aby měl před sebou ještě hafo járů.



Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy? - Bude chálovat hafo tráviska?



A tak jsem se seznámil s malým princem. - A tak sem hodil seznamku s malým principálem.