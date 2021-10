Prohlédnout si výstavu mohou návštěvníci v centru Valtic denně od desíti hodin ráno do šesté hodiny podvečerní. „Nevsázíme na technologické vychytávky, nepotřebujeme triky za statisíce. Navazujeme tak trochu na loutkářské řemeslo, kdy základem je vizuální dojem, nikoli triky v počítači. Chceme, aby děti viděli pohádky tak, jak jsou, krásné a přirozené,“ shodli se Pajpachovi.

Jak zdůrazňuje, pro strach uděláno musí mít děti i dospělí v pekle. „Družina čertů v temné místnosti žádá zápis do pekelné knihy hříchů. Lucifer křičí na své poddané, avšak marně… Strašidelná půda pak prověří i nejodvážnější odvážlivce a doplňuje expozici pohádek o strašidla. Opět s důrazem na národní pohádky a strašidla," doplnila Pajpachová.

Ve Valticích se návštěvníci setkají s ježibabou z Perníkové chaloupky, nechybí vlk s Červenou karkulkou nebo Šípková Růženka. Nechybí dokonce ani dioráma Igráčkův svět. Figurku mnoha povolání mohou návštěvníci vidět v různých životních situacích. Od bitvy o středověký hrad přes dopravní nehodu nebo ordinaci lékaře. „Figurek je tolik, že se staly cílem tipovací soutěže pro dospělé. To proto, aby se u nás ani dospělci nenudili,“ poznamenala Pajpachová.

