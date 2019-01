Hlohovec /FOTOGALERIE/ - Osmapadesát tisíc korun. Tolik už dokázala za tři roky benefičních koncertů vybrat na léčbu Karolínky Horské z Valtic Slovácká dechová hudba Večerka z Hlohovce. Poslední koncert se konal v neděli odpoledne v hlohoveckém kulturním domě a opět na něj zavítaly desítky lidí.

„První impuls na pořádání těchto akcí vyšel ode mě. Když jsme chystali před dvěma lety s dechovkou vánoční koncert, tak jsem přemýšlel, že by nemusel být jen jednoúčelový. Takže jsem jej chtěl nějak předvánočně využít a věděl jsem, že pomoc potřebuje právě Karolínka Horská z Valtic,“ vysvětluje manažer dechové hudby Pavel Kašník.

Jak dodal, rodiče Karolínky muzikantům často za pomoc děkují. Pro ně je to ovšem samozřejmost. „Děláme to pro ni moc rádi. A především, my nejsme hlavní hvězdou koncertu, tou je Karolínka,“ usmívá se.

„Hlohovec nebyl na takovéto kulturní akce zvyklý. Lidé ten první rok nevěděli, co od toho mají čekat. Ohlasy po koncertu ale byly velmi kladné a příjemné. A hned ty první dojmy předurčily, že z toho uděláme tradici,“ dodává s radostí v hlase.

Nedělní koncert vynesl nemocné Karolínce od Večerky jednadvaceti tisíc korun. Dalších třináct tisíc přidalo občanské sdružení Hlohovčané z výtěžku nedávného vinobraní a břeclavský Patchworkový klub společně s Nadačním fondem Ledňáček přispěl částkou deset tisíc korun.

V dechové hudbě Večerka hraje v současné době dvanáct muzikantů. Kromě toho má dechovka i pět kmenových zpěváků.