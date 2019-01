Velké Pavlovice /TIP NA VÍKEND/ - Pracovní týden končí a nabízí se čas na víkendový odpočinek. Komu se nechce páteční a sobotní večer strávit u televizní či počítačové obrazovky, neholduje výhradně relaxaci sportem a navíc se cítí kulturně nenasycený, tomu je určena tato rubrika.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Stejně jako každý pátek v ní i dnes najdete tip na zajímavé kulturní vyžití, jež započínající víkend na Břeclavsku nabídne.

Takzvaná okurková sezóna skončila. Školáci musí zpět do lavic a divadelníci zase na prkna, co znamenají svět. Oddechové filmy si dají až do Vánoc pokoj s exkluzivními premiérami a galeristé po čtvrt roce vymění okoukané umělecké expozice. Pod širým nebem se o víkendech už nebude křepčit na festivalech, nýbrž juchat v kroji na hodových slavnostech a vinobraních.

A právě na oslavy vína a prvního burčáku vás tento víkend pozvu do Velkých Pavlovic. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý a hudebně kvalitní program, který přizve zejména svěřence tamní umělecké agentury Solis Art. Ta je s vinobraním spojena již potřetí v řadě.

V šest večer v pátek v novém sále tereziánské sýpky radní představí rozvojové projekty města. Nebude chybět ani degustace vína a cimbálová muzika. Půl hodiny poté odslouží v tamním kostele slavnostní mši svatou. V osm hodin večer přijde na řadu hudba. Za tamní sokolovnou vystoupí strhující cimbálová hudba slovenského souboru Diabolské husle. Jemně vybočit z tradiční lidové noty po následujícím mužáckém pěveckém Presúzním sboru se pokusí netradiční cimbálová hudba Medicimbal. Ta se totiž nebojí zahrát ani své verze slavných hitů.

Brány za sokolovnou se v sobotu otevřou už v devět ráno. Dopolední program tam zajistí dětské folklórní soubory, domácí Sadováček a přizvaný Kelčovánek ze slovenských Kysuc. Na oplátku děti pobaví Záhorácké loutkové divadlo ze Senice s pohádkou o princezně zalúbené do strašidla.

V poledne ovládnou pozornost příchozích šermíři ze skupiny Sword. Děti se však na pódium brzy vrátí, zahraje Dětská dechová hudba z Velkých Pavlovic a Kelčovánek.

Půl hodiny po slavnostním zahájení projde ve tři odpoledne městem průvod s dechovou hudbou. Za sokolovnou zatím bude bavit cimbálová muzika a slovenští divadelníci budou chystat zparodované scénické ztvárnění tradičního vinařského obřadu zarážání hory. Mezi hvězdami, které pak za sokolovnou vystoupí, budou i sourozenci Ulrychovi se skupinou Javory a osobitý umělec Jiří Schmitzer. K tanci i poslechu zahraje a zazpívá i folklórní soubor Kelčovan a dechová hudba Večerka.

Celodenní hudební nabídka však bude lákat i na druhé scéně u sýpky. Od desíti hodin dopoledne zde bude hrát bluesově melancholický Minach, slovenská world music Karpatské horké, poprockový Kryštof Richarda Krajča, irská world music Marw, balkánská world music Deneb či funková Grimasa čápa. Mistr kytary a legenda českého art rocku, Radim Hladík, a jeho Blue Effect vystoupí v osm večer. Uznávaný KK Band poté den plný hudby uzavře.

Tím vším ale lákavá nabídka nekončí! Třetí scéna na vinařském náměstíčku lidem nabídne besedu u cimbálu, víno a čerstvý burčák. V dětském parku za sýpkou bude zase připravený zábavný program a hry pro děti. Za cihelnou se však nezabaví jen děti, ale i rodiče. Lákat tam totiž bude jezdecký den na ranči, výstava vojenské techniky, zkouška lukostřelby či horkovzdušný balón. Na návštěvu se přichystá i rozhledna Slunečná. Kolem těchto zastávek bude jezdit silniční vláček či koňská bryčka.

Doufám, že po okurkové sezóně přijde babí léto. Nevyzpytatelné letní počasí totiž letos víkendové akce doslova likvidovalo. A to by si tak nabitý program vinobraní rozhodně nezasloužil.

Autor je z Břeclavi a zabývá se kulturou, zejména pak hudbou a filmy.

PETR VLASÁK